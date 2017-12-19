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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Новости компаний

ITV | AxxonSoft — генеральный партнёр издания книги «Библия видеонаблюдения — 3»


19.12.2017

Генеральным партнёром издания новейшей версии бестселлера Владо Дамьяновски стала российская компания ITV | AxxonSoft, лидер рынка в области разработки интегрированных интеллектуальных систем безопасности и видеонаблюдения.

Русское издание обновлённой редакции одной из важнейших книг в мировой отрасли безопасности — «Библии видеонаблюдения — 3» видного австралийского эксперта Владо Дамьяновски продолжает оставаться в фокусе внимания всех, кто заинтересован в развитии отечественной индустрии охранного видео. Генеральным партнёром этого издания выступила компания, руководителю которой пятнадцать лет назад принадлежит инициатива выпуска первой российской версии труда Владо Дамьяновски. Генеральный директор группы компаний ITV Group Мурат Алтуев прокомментировал выход в свет долгожданной новинки: «На протяжении уже трёх авторских изданий на содержании «Библии видеонаблюдения» отражается развитие всей отрасли. Причём развитие именно техническое, не маркетинговое. Это очень ценно, ведь с обострением конкуренции конечному пользователю всё сложнее понять, где реальные инновации, а где рекламные обещания.»

Противостоять маркетинговому напору, в основной массе по-прежнему ориентированного на «железо» и оперирующему начальными затратами, сможет только специалист, основательно запакованный профессиональными знаниями. В любой отрасли существует «самая главная» книга, по которой основная масса специалистов получает представление о предмете. В индустрии телевизионного наблюдения это, несомненно, книга Дамьяновски, ориентированная на практиков и свободная от излишнего академизма. Новейшее русское издание книги, адаптированное к реалиям российской отрасли, по своей информативности превзошло англоязычный оригинал — за счёт выверенной терминологии, тщательной научной редактуры и дополнительных материалов по новейшим технологиям, внесённых в текст с ведома автора.

По убеждению Мурата Алтуева, перед российской и мировой индустрией видеонаблюдения по-прежнему открыто бесконечное пространство роста. И техническая литература в этом процессе играет одну из главных ролей, предоставляя реальную возможность поддерживать соответствующий требованиям времени уровень профессиональной подготовки. Компания ITV | AxxonSoft, входящая в ITV Group, ещё в начале своего существования сделала ставку на новейшие тенденции в развитии отрасли при сохранении ориентации на базовые профессиональные ценности. Сегодня это позволяет компании плавно, без пересмотра бизнес-модели и каких-либо PR-ухищрений войти на правах лидера в современную цифровую реальность. Именно поэтому ITV фигурирует во всех российских изданиях книги в качестве ключевого партнёра.

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Компания:  ITV/AxxonSoft / Security Focus (Секьюрити Фокус)

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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

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