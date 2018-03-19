Стартует выставка Securika Moscow 2018

С 20 по 23 марта 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», состоится 24-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow 2018. Организатором этого мероприятия выступает Группа компаний ITE, лидирующая на российском рынке выставочных услуг.

В этом году в выставке Securika Moscow принимают участие 436 компаний из 24 стран мира, российские производители и дистрибьюторы составляют 67% от общего числа участников. Более 100 новых участников, из них 80 российских, впервые представят на выставке свои технологии и оборудование. Общая площадь экспозиции составляет 22 500 кв. метров, что на 10% больше, чем в предыдущий год.

Свои экспозиции представят крупнейшие российские компании: «Болид», «Аргус-Спектр», АРМО, «Ростелеком», PERCO, RUBEZH, «Sigur — управление доступом», ITV, Луис+, «Сатро-Паладин», «Корпорация Скайрос», Beward, «Консорциум Интегра-С», Macroscop, «Равелин», DSSL, «Видеоглаз», «Гефест», «Пожтехника», «Эпотос», «Гранит-Саламандра» и другие. Зарубежные участники также подготовили к выставке много премьер. Новинки покажут Hikvision, Dahua, CAME, dormakaba, Mobotix, Honeywell, Hanwha Techwin, Microdigital, IDIS, Panasonic, Assa Abloy, Securiton AG, Gunnebo, Axis Communications, Vivotek, WD, Seagate, Tyco, ASUS, Siemens, HID и другие международные компании.

На выставке сформирована национальная группа, представляющая компании из Китая.

Традиционно компании впервые презентуют на выставке Securika Moscow свои новые разработки. Так, компания Macroscop представит абсолютную новинку рынка — Macroscop-ботов для мессенджеров Viber и Telegram.

Впервые в выставке Securika Moscow примет участие компания «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Согласно распоряжению Правительства РФ, «Ростелеком» стала оператором Единой биометрической системы и будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. «Ростелеком» имеет опыт реализации крупных федеральных ИТ проектов, владеет сетью высокопроизводительных и защищенных ЦОДов для безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных, а также принимает активное участие в создании нормативно-правой базы, необходимой для внедрения систем. Специалисты компании представят на выставке возможности и решения для реализации этого и других проектов.

Компания Sigur продемонстрирует возможности работы своего оборудования и программного обеспечения с беспроводными замковыми системами.

Компания IDIS представит рабочую станцию IR-300, которая позволяет создать завершенную систему видеонаблюдения с высокой производительностью, надёжностью и гибкими возможностями управления.

Производитель Karl Gotschlich GmbH совместно с Дистрибьюторским Центром АВИКС представят распашной турникет Axioma High увеличенной высоты с уникальным для рынка сочетанием надежности, комфорта и дизайна, который, благодаря увеличенной ширине прохода и акриловых панелей широчайшей палитры цветов позволят с легкостью вписать его в абсолютно любой, даже самый изысканный интерьер.

Компания ФЛАМАКС представит сборно-разборные резервуары из листов гальванизированной стали для круглосуточного обеспечения систем пожаротушения регламентированным количеством воды.

Компания «Асстир» представит GSM/GPRS коммуникаторы G16, CG17 и радиопередатчик MATS. Отличительными особенностями прибора G16 является способность работы в 3g-диапазоне на частотах 1900/2100 МГц, а также прямое подключение с возможностью управления к контрольным панелям DSC, Caddx, Paradox, SECOLink или Pyronix.

Впервые на выставке Securika Moscow для участников и посетителей выставки будет работать система назначения деловых встреч. Этот бесплатный сервис, доступный для смартфонов и веб-платформ, с интуитивно понятным и простым интерфейсом, позволит быстро и эффективно найти нужных производителей и поставщиков и назначить им встречи на стенде. Какие бы ни были цели и задачи, искусственный интеллект системы match-making даст индивидуальные рекомендации каждому из посетителей сообразно его профилю деятельности и цели посещения выставки, автоматически добавит встречу в календарь и вовремя напомнит о ней.

Выставки Securika — крупнейшая в России сеть международных выставок технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Выставки под брендом Securika проходят в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге. Ежегодно в них принимают участие более 750 компаний, а число посетителей превышает 25 700 специалистов.

Деловая программа

20 марта начнёт свою работу ключевое мероприятие выставки Securika Moscow — форум «Будущее безопасности». Международные и российские эксперты рассмотрят тренды, которые будут определять развитие рынка безопасности в мире и в России в 2018-2020 годах, расскажут, как стать лидером рынка в эпоху цифровых трансформаций, как реагировать на меняющиеся требования к техническим системам безопасности в эпоху цифровой экономики, какие инновации ждут рынок в технологиях контроля доступа и многие другие вопросы. Ключевые спикеры: компании «Ростелеком», «Техносерв», Intel, «Норильский никель», ПСЦ «Электроника», J’son & Partners Consulting, IHS Markit. Специальным гостем форума станет Бен Хаммерсли (Ben Hammersley), известный европейский футуролог и пропагандист новых цифровых технологий. Он поделится своим профессиональным опытом в сфере безопасности и расскажет, что необходимо для успешного ведения бизнеса в эпоху цифровых технологий.

21 марта состоится конференция «Современный рынок видеонаблюдения: вызовы и решения», специальным гостем которой станет Мартин Грен, со-основатель компании Axis Communications, наиболее влиятельный человек в индустрии безопасности по версии IFSEC Global в 2013 и в 2017 годах. На конференции Мартин не только представит своё видение развития рынка, но и ответит на волнующие посетителей выставки вопросы. В ходе конференции также выступят топ-менеджеры ведущих игроков мирового и российского рынка видеонаблюдения: директор по Восточной и Центральной Европе компании Milestone Systems Андерс Йоханссон, региональный директор MOBOTIX по Восточной Европе, Балтии и Скандинавии Тонни Фредериксон, заместитель генерального директора Zhejiang Dahua Technology Ван Фэй, генеральный директор компании Netris Мурад Эфендиев.

В программе деловых мероприятий:

21 марта: конференция «Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов».

22 марта: конференция «Интегрированные системы безопасности, СКУД: тренды, кейсы, перспективы развития»

22 марта: конференция «Интернет вещей в автоматизации инженерных систем»

20, 21, 22 марта: открытый Лекторий SecurikaLab

21, 22 марта: Учебный центр для проектировщиков и монтажников систем безопасности

В рамках выставки состоится подведение итогов конкурса «Лучший инновационный продукт». Он ежегодно проводится с 1996 года и является традиционным событием выставки Securika Moscow. За годы проведения Конкурса в нем приняли участие более 850 отечественных и иностранных компаний. Целью проведения Конкурса является выявление передовых достижений в индустрии безопасности, основным критерием победы — инновационная составляющая. В 2018 году активный интерес соискателей престижной премии остается актуальным. На сегодняшний день рассмотрено 29 инновационных разработок от российских и иностранных компаний.

Количество показов: 77



Компания: MIPS | Securika Moscow / PERCo / SIGUR / ITV/AxxonSoft / Равелин / Hikvision / Dahua / Mobotix / Honeywell / Hanwha Techwin / IDIS / Panasonic / Axis Communications / Western Digital

