Новое в системе контроля доступа Gate на выставке Securika Moscow 2018

Система контроля и управления доступом Gate будет представлена на выставке Securika Moscow-2018 на отдельном стенде. Посетители выставки смогут ознакомиться и с традиционными технологиями, реализованными в системе Gate, и с новинками, появившимися в её составе в 2018 году.

Выставка Securika Moscow пройдёт 20-23 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», в павильонах 2 и 8. Системе Gate посвящён стенд №С403 в павильоне 2, зале 3.

Как обычно, стенд системы Gate разделён на сегменты по отдельным направлениям. Одно из них — современные веб-технологии в системах контроля доступа на примере обновленной СКУД Gate-IP-Web и новой веб-СКУД Gate-Flex.

Второе направление связано с интеграцией домофонов VIZIT и СКУД Gate в составе единой системы контроля доступа для жилищного комплекса Gate-VIZIT. К нему же относится новая перспективная технология комплексной автоматизации задач жилищного комплекса VIZIT-Gate-VideoNet.

Отдельный раздел составят технологии контроля и учета транспорта с использованием различных вариантов идентификации, в том числе дальней (KeyTex-Gate), мобильной и на основе распознавания номеров («Автомаршал.Gate»). К данному сегменту относится также новая версия контроллера «Gate-Паркинг» и новый одноканальный считыватель дальнего действия KeyTex-Gate-Mono.

Обновлённая классическая СКУД Gate — также важное направление. В ней появился новый контроллер Gate-8000-Ethernet-DIN, новые считыватели Gate-Reader-MF и Gate-USB-MF для работы карт Mifare в защищённом режиме, а также Bluetooth-считыватели мобильной идентификации.

Видеоверификация событий доступа на базе интеграции СКУД Gate и системы видеонаблюдения «Линия» будет демонстрироваться в одном разделе с новинками самой марки «Линия» — мультиформатным видеорегистратором «Линия XVR» и IP-видеорегистратором «Линия NVR».

Ещё два раздела составят интеграция СКУД Gate в комплексные системы безопасности и биометрические способы идентификации в классической СКУД.

По традиции на стенде в натуральном виде будет выставлен российский шлагбаум повышенной живучести Gate («Живчик») и Bluetooth-алко-QR-турникет c демонстрацией прохода по мобильным идентификаторам, QR-кодам и с подтверждением прохода от системы «Алкорамка» (НПП «Лазерные системы»).

Количество показов: 1

Компания: Равелин / MIPS | Securika Moscow

