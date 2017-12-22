 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Добавить новость

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Новинки

Электронные проходные Gate-C03 и Gate-C04 на базе турникетов Oxgard


22.12.2017

Компания «Равелин» представила новую серию электронных проходных на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard. В серию входят электронные проходные Gate-C03 и Gate-C04.

Комплект оборудования «IP электронная проходная Gate» позволяет построить простую и доступную по цене систему контроля доступа для одной двунаправленной точки прохода. При этом обеспечиваются функции фотоверификации, учёта рабочего времени и контроля трудовой дисциплины, запрета повторного прохода, формирования эвакуационного отчета. Кроме того, такую СКУД можно интегрировать с системой видеонаблюдения и с Интернет-сервисом СМС-рассылок.

Электронная проходная Gate позволяет ограничить проход посторонних лиц на территорию предприятия. При этом контролируется вход и выход сотрудников, с фиксацией даты и времени этих событий. Таким образом, выполняется учёт рабочего времени и контроль соблюдения распорядка дня. Система защищена от фальсификации карточек и их передачи другому лицу. В ней можно оперативно создавать эвакуационный отчет и отслеживать факты прохода заданных лиц. Предусмотрено оповещение о событиях в СКУД по электронной почте.

При наличии на объекте системы видеонаблюдения «Линия» комплект «IP электронная проходная Gate» обеспечивает онлайн- и архивную видеоверификацию проходов. Возможно также СМС-оповещение о проходах или иных событиях СКУД, для чего необходима регистрация на ресурсе SMS.ru.

В состав комплекта электронной проходной Gate-C04 входят тумбовый турникет Oxgard Cube C-04 с ручным пультом управления, IP-контроллер Gate-8000-Ethernet, два считывателя Gate-Reader-EH и ПО УРВ Gate-Solo с ключом HASP и лицензией на 1 контроллер. В комплект Gate-C03 входит другой турникет — трипод Oxgard Cube C-03. Опционально в комплекте может применяться считыватель Gate-Reader-MF.

Электронная проходная Gate работает как локальная СКУД на одну точку прохода. Имеется возможность обновления и расширения лицензии ключа HASP до полного штатного ПО Gate-Server-Terminal без ограничений по количеству контроллеров.

Количество показов: 219
Компания:  Равелин

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения



Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения

Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения



Британская национальная стратегия видеонаблюдения

Британская национальная стратегия видеонаблюдения


Hits 52350591
23767
Hosts 4674185
1584
Visitors 8759141
3009

51

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582