Электронные проходные Gate-C03 и Gate-C04 на базе турникетов Oxgard

Компания «Равелин» представила новую серию электронных проходных на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard. В серию входят электронные проходные Gate-C03 и Gate-C04.

Комплект оборудования «IP электронная проходная Gate» позволяет построить простую и доступную по цене систему контроля доступа для одной двунаправленной точки прохода. При этом обеспечиваются функции фотоверификации, учёта рабочего времени и контроля трудовой дисциплины, запрета повторного прохода, формирования эвакуационного отчета. Кроме того, такую СКУД можно интегрировать с системой видеонаблюдения и с Интернет-сервисом СМС-рассылок.

Электронная проходная Gate позволяет ограничить проход посторонних лиц на территорию предприятия. При этом контролируется вход и выход сотрудников, с фиксацией даты и времени этих событий. Таким образом, выполняется учёт рабочего времени и контроль соблюдения распорядка дня. Система защищена от фальсификации карточек и их передачи другому лицу. В ней можно оперативно создавать эвакуационный отчет и отслеживать факты прохода заданных лиц. Предусмотрено оповещение о событиях в СКУД по электронной почте.

При наличии на объекте системы видеонаблюдения «Линия» комплект «IP электронная проходная Gate» обеспечивает онлайн- и архивную видеоверификацию проходов. Возможно также СМС-оповещение о проходах или иных событиях СКУД, для чего необходима регистрация на ресурсе SMS.ru.

В состав комплекта электронной проходной Gate-C04 входят тумбовый турникет Oxgard Cube C-04 с ручным пультом управления, IP-контроллер Gate-8000-Ethernet, два считывателя Gate-Reader-EH и ПО УРВ Gate-Solo с ключом HASP и лицензией на 1 контроллер. В комплект Gate-C03 входит другой турникет — трипод Oxgard Cube C-03. Опционально в комплекте может применяться считыватель Gate-Reader-MF.

Электронная проходная Gate работает как локальная СКУД на одну точку прохода. Имеется возможность обновления и расширения лицензии ключа HASP до полного штатного ПО Gate-Server-Terminal без ограничений по количеству контроллеров.

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Компания: Равелин

