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Система видеонаблюдения «Линия» будет представлена на выставке Securika Moscow-2018


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15.03.2018

Система видеонаблюдения «Линия» будет представлена на выставке Securika Moscow-2018. Посетители выставки смогут ознакомиться с этой системой на стенде компании «Торговый дом «Тинко» и на стенде СКУД Gate.

24-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow состоится 20-23 марта в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», в павильонах №№ 2 и 8. Стенд компании «Торговый дом «Тинко"» — №А 231 в павильоне 2, зале 1, стенд СКУД Gate — № С403 в павильоне 2, зале 3.

Все четыре дня выставки на этих стендах можно будет получить детальную информацию о новых решениях для систем видеонаблюдения — видеорегистраторах «Линия XVR» и «Линия NVR». Сотрудники технической поддержки системы «Линия» будут присутствовать на обоих стендах и ответят на все вопросы посетителей выставки.

Ключевая особенность данных устройств — в том, что их пользователь оплачивает только стоимость каналов для подключения телекамер. Сам видеорегистратор он получает в подарок.

Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» работает одновременно с телекамерами форматов HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS и IP. К нему можно подключить до 16 камер. Важной характеристикой видеорегистратора является индивидуальная настройка каждого канала.

Видеорегистратор «Линия XVR» поддерживает камеры форматов HD-TVI, HD-CVI, AHD разрешением до 8 мегапикселей и традиционные аналоговые, а также свыше 4000 моделей IP-камер 130 известных брендов. Разрешение подключаемых к устройству сетевых камер не ограничено, а его суммарный входной битрейт может достигать 64 Мбит/с.

Сетевой видеорегистратор «Линия NVR» работает на базе серверной части «Линия Linux» и рассчитан на подключение 32 IP-камер. Он поддерживает работу IP-телекамер многих известных производителей. В корпус видеорегистратора можно установить до четырёх жёстких дисков общей ёмкостью до 40 Тбайт. Конструкция корпуса IP-видеорегистратора «Линия NVR» позволяет монтировать его в 19-дюймовую стойку.

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Компания:  MIPS | Securika Moscow

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