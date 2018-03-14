Крепления для спринклерных систем и системы защиты от протечки воды от ГК ССТ на выставке Securika-2018

Группа компаний «Специальные системы и технологии» примет активное участие в Международной выставке Securika Moscow-2018 (ранее MIPS). Она представит на ней крепления для спринклерных систем автоматического пожаротушения на основе гофрированных труб IWS и систему защиты от протечки воды Neptun с модулем управления по Wi-Fi. Выставка пройдёт с 20 по 23 марта 2018 года в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, в павильонах 2 и 8. Экспозиция ГК ССТ разместится на стенде Е311 в павильоне 8, зале 2.

ГК ССТ разработала надёжные решения для крепления спринклеров в системах автоматического пожаротушения — на панелях подвесного потолка и на потолке типа Armb. Спринклерные системы автоматического пожаротушения обычно устанавливаются в помещениях большой площади или в местах с большим количеством посетителей. В таких системах, как правило, вода находится под высоким давлением, поэтому к комплектующим в них предъявляются высокие требования по безотказности. Применение гибких гофрированных труб IWS из нержавеющей стали в качестве подводок обеспечивает оперативный и качественный монтаж системы без сварки или специального оборудования.

Второй технологией, представленной ГК ССТ на выставке Securika Moscow-2018, является система контроля протечек воды Neptun. Главная её функция — защита от возможных последствий аварий в системах водоснабжения и отопления. Система Neptun практически мгновенно реагирует на протечку — подача воды прекращается в течение 18 секунд после её попадания на датчик.

ГК ССТ разработала мобильное приложение SST Cloud, которое позволяет управлять системой Neptun со смартфона — получать уведомление о протечке, перекрывать воду и просматривать данные со счётчиков расхода горячей и холодной воды. Кроме того, новое приложение позволяет управлять не только водоснабжением, но и отоплением с помощью водяных и электрических полов производства ГК ССТ. Система Neptun легко интегрируется в умный дом, соединяясь с охранными и противопожарными системами, а также с системами диспетчеризации.

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Компания: MIPS

