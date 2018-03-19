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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Hanwha Techwin покажет свои новые разработки на выставке Securika Moscow 2018


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19.03.2018

Активное участие в выставке Securika Moscow-2018 примет компания Hanwha Techwin. На её стенде специалисты смогут ознакомиться с новейшими разработками компании в области профессиональных систем видеонаблюдения и контроля доступа торговой марки Wisenet, а также с планами развития её продуктовой линейки в 2018 году. Посетители выставки смогут узнать, как компания развивает системы видеонаблюдения, которые она ранее выпускала под названием Samsung Techwin.

Международная выставка Securika Moscow-2018 пройдёт с 20 по 23 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, в павильонах 2 и 8. Экспозиция компании Hanwha Techwin разместится на стенде № В411 в зале 2 павильона 2.

На выставке компания проведёт презентацию новых камер серии Wisenet X со встроенной видео- и аудиоаналитикой, которая реализована в фирменном чипсете Wisenet 5. Посетители стенда смогут сами протестировать аудиоаналитику при помощи симулятора разбития стекла.

Впервые будет представлено на стенде программное обеспечение Wisenet SSM с технологией интеллектуального распознавания объектов на основе методов машинного обучения. Это ПО классифицирует объекты по типам — человек, машина, кресло, мобильный телефон, монитор, собака, кошка.

В экспозиции компании специалисты по безопасности смогут также ознакомиться с мультисенсорной панорамной камерой 8-мегапиксельного разрешения с четырьмя видеомодулями PNM-9080VQP. Будут предложены их вниманию и специализированные камеры во взрывобезопасном исполнении TNO-6320E и TNU-6320E. Впервые в России будет демонстрироваться тепловизор Wisenet TNO-4050T с разрешением 640х480 и объективом 35 мм.

Посетители стенда компании Hanwha Techwin смогут узнать подробности о её решениях для торговли, транспорта и систем «Безопасный город», а также о её разработках в области распознавания лиц и биометрического контроля доступа.

В течение выставки на стенде компании будут разыгрываться ценные призы. Сотрудники российского представительства компании ответят на вопросы посетителей и продемонстрируют работу оборудования.

Количество показов: 96
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet / MIPS | Securika Moscow

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