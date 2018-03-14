Встроенную систему распознавание лиц, алкотестирование и новинку, которая пока держится в секрете, представит компания Sigur на выставке Securika Moscow-2018

Ряд технологических решений и свою новую разработку покажет на выставке Securika Moscow-2018 компания Sigur. Какая именно эта новинка, пока не разглашается. Крупнейшая в России выставка по безопасности Securika Moscow пройдёт с 20 по 23 марта в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Компания Sigur, экспозиция которой разместится на стенде С303 в павильоне №2, зал 3, в этом году является не только участником выставки, но и её спонсором.

Презентация крупной новинки станет главным событием на стенде компании Sigur. Специалисты компании Sigur приглашают участников выставки непременно посетить её стенд, чтобы в числе первых оценить новую разработку.

На выставке компания представит свои разработки — встроенную систему распознавания лиц и систему алкотестирования на проходной. Будет показана концепция единой системы безопасности на базе СКУД Sigur, интеграция в области биометрии, мобильная точка доступа с использованием NFC-терминала, интеграция системы Sigur с беспроводными замками и многое другое.

В прошлом году в ПО Sigur была интегрирована система распознавания лиц на основе нейронных сетей. Она не требует установки дополнительного ПО и дорогостоящего оборудования. Одновременно с нею можно использовать и другие способы биометрической идентификации — по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, венам ладоней.

Алкотестирование в системе Sigur позволяет проверять сотрудников на проходной, чтобы не допускать их появления на объекте в нетрезвом виде. Система поддерживает популярные промышленные алкотестеры «Динго» и «Алкорамка».

В сотрудничестве с производителем алкотестера «Динго B-02» специалисты компании Sigur создали для него эксклюзивную прошивку. Она, в отличие от базовой версии, даёт возможность получать от устройства точные данные о результатах анализа, выраженные в промилле.

Интеграция алкотестера в СКУД Sigur позволяет также гибко настраивать логику тестирования, получать автоматические уведомления о регистрации нетрезвого сотрудника в SMS или по электронной почте, использовать результаты тестирования при расчете зарплаты персонала и в различной отчётности.

Количество показов: 32



Компания: SIGUR / MIPS | Securika Moscow

