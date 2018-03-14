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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Встроенную систему распознавание лиц, алкотестирование и новинку, которая пока держится в секрете, представит компания Sigur на выставке Securika Moscow-2018


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14.03.2018

Ряд технологических решений и свою новую разработку покажет на выставке Securika Moscow-2018 компания Sigur. Какая именно эта новинка, пока не разглашается. Крупнейшая в России выставка по безопасности Securika Moscow пройдёт с 20 по 23 марта в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Компания Sigur, экспозиция которой разместится на стенде С303 в павильоне №2, зал 3, в этом году является не только участником выставки, но и её спонсором.

Презентация крупной новинки станет главным событием на стенде компании Sigur. Специалисты компании Sigur приглашают участников выставки непременно посетить её стенд, чтобы в числе первых оценить новую разработку.

На выставке компания представит свои разработки — встроенную систему распознавания лиц и систему алкотестирования на проходной. Будет показана концепция единой системы безопасности на базе СКУД Sigur, интеграция в области биометрии, мобильная точка доступа с использованием NFC-терминала, интеграция системы Sigur с беспроводными замками и многое другое.

В прошлом году в ПО Sigur была интегрирована система распознавания лиц на основе нейронных сетей. Она не требует установки дополнительного ПО и дорогостоящего оборудования. Одновременно с нею можно использовать и другие способы биометрической идентификации — по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, венам ладоней.

Алкотестирование в системе Sigur позволяет проверять сотрудников на проходной, чтобы не допускать их появления на объекте в нетрезвом виде. Система поддерживает популярные промышленные алкотестеры «Динго» и «Алкорамка».

В сотрудничестве с производителем алкотестера «Динго B-02» специалисты компании Sigur создали для него эксклюзивную прошивку. Она, в отличие от базовой версии, даёт возможность получать от устройства точные данные о результатах анализа, выраженные в промилле.

Интеграция алкотестера в СКУД Sigur позволяет также гибко настраивать логику тестирования, получать автоматические уведомления о регистрации нетрезвого сотрудника в SMS или по электронной почте, использовать результаты тестирования при расчете зарплаты персонала и в различной отчётности.

Количество показов: 32
 
Компания:  SIGUR / MIPS | Securika Moscow

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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