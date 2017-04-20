Sigur — «Сфинкс»: новое имя проверенного бренда

Система контроля и управления доступом «Сфинкс», выпускаемая ООО «ПромАвтоматика» — продукт с более чем десятилетней историей, многими тысячами успешных инсталляций в стране и за рубежом. 18 апреля 2017 года компания-производитель объявила о масштабном ребрендинге, в ходе которого СКУД получает новое название Sigur. Что стоит за этим решением? На вопросы информационного агентства «Безопасность сегодня» отвечает генеральный директор компании Александр Сергеевич Курилин.



Александр Курилин,

генеральный директор ООО «ПромАвтоматика»

SIGUR | Управление доступом

Александр Сергеевич, какую задачу решает смена названия продукта, успевшего завоевать высокую репутацию на российском рынке?

В первую очередь, решение о ребрендинге связано с активизацией нашей работы по выходу на международный рынок. Поставки производимых компанией систем и их компонентов за рубеж мы осуществляем уже достаточно давно. Однако в последнее время мы стали уделять данному направлению существенно больше внимания, и общее количество зарубежных проектов существенно возросло. В частности, в 2016 году экспортные поставки составили более 20% в общем объёме продаж. В ближайшие годы мы намерены довести эту долю до 50%, сохранив при этом существующие темпы роста объёмов и в России.

Возможно ли было решить эту задачу, оставив прежнее название СКУД «Сфинкс»?

Мы проанализировали то, как воспринимается заказчиками бренд «Сфинкс» — и пришли к выводу о том, что в перспективе предстоящего прорыва на международном рынке данная марка может стать сдерживающим продажи фактором. Да, в России «Сфинкс» является узнаваемым и уважаемым брендом, и в связи с этим идея перехода на новое имя поначалу вызвала у нас определённые сомнения. Мы даже рассматривали вариант решения с двумя параллельно существующими брендами. Однако такое распыление усилий в данном случае не является самым эффективным решением. Детально проанализировав и актуальную ситуацию на рынке, и обозримые перспективы, мы утвердились в своём мнении о том, что компании необходим единый новый бренд, действующий и в России, и за рубежом. Этим брендом стал Sigur. В конце концов, в какой бы стране мира мы ни работали, за нашим продуктом всегда стоит одна и та же команда.

Коснётся ли ребрендинг названия вашей организации?

Название «ПромАвтоматика» с самого начала не рассматривалось в качестве бренда, и мы сами в намного большей степени ассоциируем себя с продуктом и его названием. Возможно, в перспективе мы придём к необходимости переноса нового названия и на всю организацию.



Плата серийного контроллера SIGUR E500

Будет ли внедрение нового бренда сопровождаться структурными и кадровыми изменениями?

Структуру и кадровый состав компании мы сохраняем полностью, а все изменения будут происходить лишь в сторону расширения. Несмотря на то, что мы будем уходить от прежнего названия СКУД, команда, которая развивает продукт, и принципы его построения остаются прежними. Наша организация быстро развивается, и практически всем сотрудникам компании предоставляются возможности для роста. Я горжусь быть частью этой команды, мы многого добились вместе — и добьемся гораздо большего в будущем.

На каких принципах строится кадровая политика компании?

Мы приглашаем в компанию, как правило, молодёжь. Для нас важны имеющиеся достижения, но даже в большей степени мы оцениваем сам подход кандидатов к работе. Чтобы влиться в команду, присоединиться к общему делу, человек должен уметь и хотеть думать, учиться, развиваться. Мы быстро растём и потому испытываем постоянную потребность в новых навыках и знаниях. Поэтому главное умение каждого кандидата — умение учиться. Этим даром наделены далеко не все, поэтому мы постоянно испытываем определённый кадровый голод. Долго ищем людей, находим — и они остаются у нас надолго.



Инженер компании SIGUR выполняет прошивку контроллера с последующим тестированием

Не секрет, что в отрасли постоянно практикуется поглощение независимых производителей крупными компаниями. Не стоит ли за сменой названия перспектива смены собственника?

Наша компания сама по себе является достаточно крупной, и я думаю, что поглотить нас было бы не по силам ни одному из игроков российского рынка безопасности. Теоретически, речь могла бы идти о какой-нибудь зарубежной компании. Однако мы предпочитаем развиваться самостоятельно и не хотим «продаваться». Нам нравится то, что мы делаем, и потому мы стремимся сохранить свободу в принятии решений. Это открывает более интересные перспективы — и технические, и рыночные. У нас есть всё для успеха: мы эффективны и сконцентрированы на цели, мы выпускаем великолепную продукцию и обладаем экспертными знаниями в своей отрасли.

Укрупнение компаний нередко имеет и побочные эффекты. Удалось ли вам просчитать возможную реакцию партнёрской сети?

Тщательно выстроенные отношения с партнёрами являются одной из ключевых ценностей нашей компании, поскольку партнёрская сеть — наш приоритетный канал продаж. И мы, в свою очередь, ориентируемся в ценностях наших партнёров, понимаем, что для них является важным и работаем над тем, чтобы предоставить им это. В нашей продукции этот ценностный ряд выглядит так: предсказуемость, сервис, качество, технические возможности, простота. Всё это нашло своё воплощение и в новом бренде — поэтому мы уверены, что нашим партнерам будет с нами по-прежнему комфортно.



Онлайн-презентация нового бренда SIGUR

Эффективной коммуникации с партнёрами в компании традиционно уделяется повышенное внимание. Главным содержанием этой коммуникации является передача профессиональных знаний. В течение шести лет на базе веб-сервиса YouTube работает онлайновый образовательный телеканал, пользующийся огромным интересом: общее количество просмотров здесь исчисляется сотнями тысяч. Контент, представленный на канале, включает подробные видеоинструкции по настройке и эксплуатации СКУД «Сфинкс»/SIGUR, отзывы партнёров и конечных пользователей о работе системы, вопросы интеграции СКУД с продуктами других производителей. Осенью прошлого года впервые на отечественном рынке была проведена профессиональная конференция «СКУД-2017. Технологии и инновации», изначально задуманная как ежегодное мероприятие. В разработке находится новая программа коммуникации с партнёрами, способная транслировать ещё больше знаний. Цель программы — обеспечить ещё более тесное сотрудничество с партнёрами в ходе внедрения СКУД. В компании убеждены, что от интенсивной плодотворной работы по передаче знаний выиграют и партнёры, и конечные пользователи систем контроля доступа.



Один из первых прототипов контроллера

Как давно существует ваша компания? Кем была основана, с чего начинали?

Мы стартовали в 2006 году. Основателей было трое, все мы продолжаем работу в компании и сегодня. Александр Рыжов разрабатывал программное обеспечение, Алексей Непочатов — контроллеры. Я взял на себя коммерческие вопросы и вообще ведение бизнеса. Мы поставили перед собой достаточно простую и вместе с тем очень сложную цель: создать мощный и надёжный продукт в сфере СКУД. Мы не сменили целевой ориентации и по сегодняшний день.

Первым продуктом компании стала система контроля доступа. Собственно, за всю более чем десятилетнюю историю мы ничем больше и не занимались. На разработку первой версии СКУД «Сфинкс», доведённой до внедрения на конкретном объекте, ушло несколько месяцев. Функциональный набор системы по теперешним меркам был весьма скромным, однако работало всё как часы. Затем мы занялись наращиванием функционала, и разработки в этом направлении непрерывно идут до сегодняшнего дня. У нас всегда было чёткое представление о том, что необходимо сделать на следующем шаге. И сегодня это понимание простирается как минимум на несколько лет вперёд.

Располагаясь в Нижнем Новгороде, мы никогда не ограничивали географию своих операций родным городом. Первые внедрения продукта состоялись в один и тот же период времени не только в Нижнем, но и Москве, Уфе и ряде других городов. Года через три мы уже перестали втыкать в карту булавки: продажи СКУД «Сфинкс» активно шли практически во всех крупных городах страны. Наша ставка на работу с монтажными компаниями и интеграторами полностью оправдала себя — большинством внедрений мы обязаны именно своим партнёрам. Как я уже говорил, мы тесно сотрудничаем с партнёрами, в особенности в части передачи профессиональных знаний, и высоко ценим получаемую от них обратную связь.



Экспозиция СКУД «Сфинкс» на одной из первых выставок MIPS.

Справа налево: Курилин А.К., Рыжов А.И., Непочатов А.Н.

Почему ваша СКУД получила название «Сфинкс»? Есть ли какое-то объяснение либо легенда? И, кстати, почему Sigur?

Откровенно говоря, в момент основания компании нам было не до смысловых тонкостей в выборе названия. Это был вполне рядовой вопрос — один из многих, требовавших срочного решения на самом старте. Сфинкса мы образно воспринимали как хранителя, который принимал решение: разрешить проход или не разрешить.

В ходе ребрендинга на выбор названия у нас было намного больше времени, и к этому процессу мы подошли гораздо более серьёзно. Искомое слово не только должно было иметь нужный смысл и создавать нужный образ, но и быть уникальным. Поскольку география наших продаж постоянно расширяется, пришлось проверять наличие на рынках целевых стран и макрорегионов продуктов с аналогичными либо родственными названиями. Имя Sigur по всем этим критериям оказалось оптимальным. Помимо того, что оно означает «уверенность», в ряде северных языков это же слово имеет и значение «победа». Нам это очень близко, это наше слово, оно работает на нашу цель.



Контроллер SIGUR E500 в корпусе

Сложно ли выживать и развиваться в условиях усиливающегося конкурентного давления? Что, на Ваш взгляд, сыграло решающую роль в росте бизнеса компании?

В первые годы, честно говоря, мы почти не ощущали воздействия конкуренции. Рынок был заполнен огромным количеством откровенно слабых продуктов, некоторые из которых вообще не были способны работать. О качественном сервисе клиентам оставалось лишь мечтать. А у нас был стабильный продукт и солидная поддержка, и это позволяло постоянно оставаться в выигрыше, порой даже неожиданно. Единственное, что притормаживало клиентов — вполне естественное недоверие к молодой компании. В особенности это касалось заказчиков, которые успели «обжечься» на других системах. В результате многие клиенты присматривались к нам года по два-три, после чего начинали активно с нами работать. И мы никого не разочаровали. А ещё нам основательно помогли... кризисы 2008 и 2014 годов. Тогда компании с сомнительной эффективностью вынуждены были уйти с рынка — а мы, наоборот, значительно выросли.



Главный офис SIGUR площадью свыше 150 кв.м. занимает весь 14-й этаж

одного из новейших бизнес-центров Нижнего Новгорода — Esquire.

Как вы завоёвывали репутацию? Пользовались ли какими-то стратегиями, специальными приёмами? Ведь наверняка случались и неудачи, к примеру, отзывы продукции?

Мы никогда не ставили перед собой задачу создания какой-то определённой репутации. Просто старались хорошо работать. Ключ к высокой репутации и успеху на рынке — в качественном продукте и дружественном сервисе. Вот и все наши «специальные приёмы». Что касается ошибок, то они, естественно, случались. Как-то раз, к примеру, входной контроль пропустил партию комплектующих ненадлежащего качества. В результате возник риск того, что контроллеры со временем начнут выходить из строя. Мы не стали дожидаться момента, когда клиенты примутся предъявлять претензии, и за свой счёт заменили всю партию контроллеров. К одному из заказчиков, у которого было 70 наших устройств, пришлось отправить в командировку инженера. Но такие случаи — единичны. У нас строгие принципы, мы привыкли нести полную ответственность за свои технические решения и не идти на компромиссы в вопросах качества. Именно следование этим принципам и привело к созданию соответствующей репутации.



Инженер Антон Занозил на сборочной линии оборудования SIGUR

Как Вы видите место обновлённой компании в отечественной индустрии безопасности? Есть ли у Sigur более масштабные, глобальные цели?

Мы однозначно стремимся быть безусловным лидером в России. В моем понимании, количество игроков на рынке контроля доступа в перспективе существенно сократится, и в результате останется, скажем, три сильных отечественных производителя, плюс несколько зарубежных. Однако, как я говорил в самом начале, мы перестаём воспринимать себя как компанию, оперирующую в основном на внутреннем рынке. Наши ежегодные продажи за рубеж сегодня превышают по объёму годовые совокупные продажи, которые мы имели несколько лет назад. Это позволяет открыто говорить о долгосрочной цели Sigur — стать одним из мировых поставщиков решений управления доступом.

Материал подготовлен информационным агентством «Безопасность Сегодня».

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Компания: Сфинкс / SIGUR / ИА Безопасность Сегодня

