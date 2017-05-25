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Обновление микропрограмм контроллеров СКУД Sigur


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25.05.2017

Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы Sigur, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки производимых ею контроллеров СКУД. В новой версии прошивки добавлены новые функции. Кроме того, многие имевшиеся ранее функции модернизированы.

В системе теперь поддерживается распознавание лиц. Появились новые возможности для управления картоприемниками, воротами и прочими устройствами. Расширена функция переназначения клемм контроллера. В систему также добавлена поддержка датчика Холла и другие возможности по управлению дверью.

Если имеют место попытки подобрать код считывателя, то он может теперь временно блокироваться, что фиксируется как событие «Доступ запрещён. Попытка подбора кода». Реализована возможность отключать автоматическую разблокировку некоторых точек доступа при срабатывании сигнала пожарной сигнализации. Когда срок действия пропуска истёк, картоприемник может изымать его. В системе реализован также целый ряд других новых функций.

«Мы постоянно совершенствуем систему, основываясь как на своем видении развития продукта, так и на пожеланиях наших партнёров, — говорит технический директор Sigur Александр Рыжов. — Все новинки мы реализуем в регулярных обновлениях, которые бесплатно предоставляем всем клиентам Sigur. При этом неважно, как давно вы пользуетесь нашим оборудованием — мы гарантируем полную совместимость между всеми версиями продукта. Всё это увеличивает жизненный цикл системы и позволяет пользоваться новыми функциями без покупки нового оборудования».

Обновлённые версии микропрограмм для всех моделей контроллеров доступны для скачивания на официальном сайте Sigur. Здесь же можно подробнее узнать обо всех нововведениях в микропрограммах.

Система контроля и управления доступом Sigur, ранее имевшая название «Сфинкс», хорошо известна российским специалистам по безопасности. Смена названия, о которой было объявлено в апреле 2017 года, связана, в первую очередь, с расширением присутствия компании «ПромАвтоматика» на международных рынках.

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Компания:  SIGUR / Сфинкс

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