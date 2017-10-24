Новый спикер СКУД2018 Александр Семериков (Газпромбанк) расскажет о кампусных проектах

Начальник Управления технологии банковских карт и продуктов Департамента банковских карт и электронных розничных услуг Газпромбанка Александр Семериков стал новым спикером СКУД 2018 — он расскажет о кампусных проектах.

В докладе будут даны общие характеристики банковских кампусных проектов, а также точки пересечения кампусных проектов с системами контроля и управления доступом, комплексными системами безопасности. На базе уже реализованных проектов будут представлены особенности работы с банковскими картами, имеющими нефинансовое идентификационное приложение и/или программную эмуляцию протоколов Mifare.

Газпромбанк — один из крупнейших банков России. Помимо газовой отрасли предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей реального сектора экономики (химической, атомной промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). В числе клиентов Газпромбанка — около 3 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. Банк обеспечивает кредитование и финансовое обслуживание крупных межгосударственных проектов.

Александр Валентинович Семериков — начальник Управления технологии банковских карт и продуктов Департамента банковских карт и электронных розничных услуг Газпромбанка. Общий банковский стаж — с 1997 года. С 2012 года в Газпромбанке занимается нестандартными решениями в области банковских карт, в том числе развивает кампусные проекты с ВУЗами и промышленными предприятиями, пилотирует использование банковских карт для идентификации при проведении массовых мероприятий, при оплате в общественном транспорте и так далее. За это время реализовано свыше 150 проектов, эмитировано свыше 400 тысяч кампусных карт в различной конфигурации.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов. Мероприятие состоится 25 октября 2017 года в Москве.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

Зарегистрироваться и купить билет физические и юридические лица могут на сайте: skud-conf.ru. Также билет купить можно будет на входе за наличный расчет.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8-800-700-31-83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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Компания: СКУД, Конференция / SIGUR

