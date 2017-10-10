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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Форумы и конференции

Проблему стандартизации в биометрии рассмотрят на конференции СКУД 2018


10.10.2017

Директор Русского биометрического общества Данила Николаев выступит на СКУД 2018 с докладом «Биометрия. Общие особенности применения, стандартизация, методы испытаний».

В его выступлении будет раскрыта проблема стандартизации в биометрии: методики испытаний, основные показатели и их значение. Будут рассмотрены различные ситуации, в которых те или иные параметры оказываются критичными для системы в целом. Кроме этого будет освещены вопросы корректности сравнения параметров одних и тех же устройств разных производителей.

Некоммерческое партнерство «Русское биометрическое общество» (РБО) было зарегистрировано 31 мая 2002 года. Деятельность общества направлена на решение задач развития отечественного предпринимательства, улучшения делового климата, пропаганду достижений отечественных производителей биометрических устройств и программного обеспечения, расширение государственно-частного партнерства, совершенствование законодательного регулирования предпринимательства.

Данила Николаев — директор «Русского биометрического общества», председатель ТК 098 «Биометрия и биомониторинг», сопредседатель Совета Некоммерческого партнерства «Русское биометрическое общество».

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции «СКУД-2018» компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

На сайте конференции www.skud-conf.ru ещё можно зарегистрироваться и оплатить билет.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8-800-700-31-83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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Компания:  СКУД, Конференция / SIGUR

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