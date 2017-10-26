На конференции СКУД-2018 компания «Промет» представила систему безопасного хранения ключей и автоматическую камеру хранения

Систему безопасного хранения ключей и автоматическую камеру хранения от компании Valberg представила на конференции СКУД-2018 московская компания «Промет».

Конференция СКУД-2018 прошла 25 октября в Москве. На ней своими взглядами на развитие отрасли обменялись представители российских и зарубежных компаний, работающих в сфере контроля доступа. Стенд компании «Промет» разместился в демонстрационной зоне конференции. Корреспонденту ИА «Безопасность Сегодня» о представленных на нём разработках рассказал технический директор компании Андрей Сосков.

Система безопасного хранения ключей серии KMS позволяет организовать надёжное хранение ключей в организации и автоматизировать процесс их выдачи и приёма. Каждый ключ или связка ключей крепится в системе на металлический брелок, в который встроена RFID-метка, с помощью стального троса-пломбы или кольца-пломбы. После того, как пользователь пройдёт аутентификацию, система с помощью интуитивно понятной световой индикации показывает доступные ему ключи. Для этого в каждый слот, то есть в место хранения брелка, встроен светодиодный индикатор.

Брелки программно не привязаны к конкретному слоту, поэтому пользователь не должен впоследствии возвращать брелок с ключами именно туда, откуда он его взял. Аутентификация пользователей может производиться любым из трёх способов — по отпечаткам пальцев, по пластиковой карте или по ПИН-коду. Система интегрируется с системами охранно-пожарной сигнализации и с системами контроля доступа. Она имеет прочный стальной корпус и встроенный аккумулятор.

Автоматическая камера хранения серии SLS обеспечивает надёжное хранение и выдачу документов, писем, ключей, ноутбуков и других небольших предметов. Доступ к своей ячейке пользователь производит по карте с RFID-меткой или по ПИН-коду. Камера хранения может быть интегрирована в СКУД организации, которая её применяет. В этом случае ведётся журнал событий.

Важным результатом использования обеих представленных систем на объектах является устранение человеческого фактора. Обе системы могут функционировать круглосуточно.

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Компания: ИА Безопасность Сегодня / СКУД, Конференция

