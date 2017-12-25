Система «Коляда» — развенчивание мифов о видеоаналтике

О появлении нового программного модуля «Коляда» сообщило информационное агентство «Безопасность Сегодня». Корреспондент агентства был внедрён в одну из компаний — разработчиков системы. Новый модуль своим существованием развенчивает все мифы, которые с ранних пор сопровождали развитие видеоаналитики. Система видеонаблюдения, дополненная этим модулем, приобретает ранее невиданные возможности по интеллектуальному мониторингу и предсказанию событий.

В основе работы нового модуля лежат нейронные сети. Система построена по принципу, аналогичному механизмам работы головного мозга человека.

В результате разработчики смогли частично удовлетворить имеющуюся в современных системах безопасности потребность в предсказательной видеоаналитике.

Модуль «Коляда» назван в честь славянского праздника, отмечаемого в рождественский сочельник. Смысл праздника — в ряжении в шкуры и маски, а также в гадании, что блестяще сочетается с назначением новой системы.

Во-первых, система распознаёт лица людей, скрытые масками и замотанные самым невероятным образом. Во-вторых, в ней реализовано узнавание людей по походке и по очертаниям фигуры, и при этом системе также не страшна любая маскировка этих фигур. В-третьих, система имеет предсказательные возможности — она способна предупреждать оператора о событиях, которые наступят в будущем. Теоретический предел времени, на которое возможно предсказание, — один год.

Для обучения системы разработчики вводили в неё известные им образцы обычного гадания, которое производилось на Коляду, и результаты которого впоследствии сбывалось. Те алгоритмы, которые в нейронной сети моделируют работу небольшого человечьего мозга, постепенно отрабатываются в ходе такого обучения. Его результат может быть достаточно неожиданным для самих разработчиков, и именно так случилось с системой «Коляда». Кроме того, система с помощью технологии блокчейн может масштабироваться, и точность предсказания увеличивается до 100%.

Фактически, система на основе образцов успешного, сбывавшегося гадания научилась предсказывать ход событий. Таким образом, её можно теперь успешно продавать и внедрять, чем и займётся в ближайшее время её разработчик. Спрашивайте систему «Коляда» на праздничных новогодних и рождественских распродажах. Информационное агентство «Безопасность Сегодня» поздравляет всех с наступающим 2018 годом, с праздником Коляды и с тем, что день начал прибавляться.

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

