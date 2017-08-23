Открылось российское представительство компании Dahua

В Москве начало работу представительство компании Dahua Technology в России. Церемония его открытия прошла 21 августа в Северной башне комплекса «Москва-Сити». Как сообщает посетивший мероприятие корреспондент информационного агентства «Безопасность Сегодня» Дмитрий Родионов, открывшееся представительство имеет все полномочия по принятию решений в области продаж, маркетинга, техподдержки, работы с прессой и иных видов деятельности на территории России и стран СНГ.

На церемонию открытия в Москву прибыл Майкл Чен, вице-президент компании Dahua и её генеральный директор по бизнесу за рубежом. В мероприятии также приняли участие полномочный министр посольства КНР в России Чжан Сяо, директор Dahua по развитию рынков России и стран СНГ Чжао Шенбо, заместитель генерального директора компании Dahua Ван Цзыинь, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Викентьевич Монкевич и директор по развитию компании «Софт-Троник Нетворкинг» Вадим Анатольевич Бутузов. Все они выступили перед собравшимися.

Как отмечает корреспондент ИА «Безопасность Сегодня», официальная часть мероприятия была ёмкой и информативной. В заключение присутствовавшие на церемонии руководители торжественно перерезали ленточку, обозначившую начало новой страницы в истории российско-китайского сотрудничества. Всем гостям и участникам мероприятия были вручены ценные подарки. Затем состоялся фуршет, во время которого все присутствующие могли пообщаться в неформальной обстановке.

Российское представительство компании Dahua Technology расположено в Москве, в бизнес-центре «Омега-плаза» по адресу: ул. Ленинская Слобода, 19. В настоящее время оно занимает площадь 100 кв. м.

В новом представительстве планируется открыть шоу-рум. В числе других мер, направленных на развитие сотрудничества с партнёрами и заказчиками, — организация роуд-шоу и семинаров, а также презентация решений, предназначенных для российского рынка.

В своём выступлении Чжао Шенбо выразил удовлетворение тем, как развивается бизнес компании в России. Он отметил также, что специалисты Dahua стали лучше понимать потребности и проблемы своих клиентов. По итогам текущего года ожидается значительный рост продаж продукции Dahua на российском рынке.

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Компания: Dahua / ИА Безопасность Сегодня

