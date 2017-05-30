Футбольные болельщики в объективах нательных камер

В практике британских полицейских подразделений, контролирующих массовые спортивные события различных уровней, нательные камеры отлично зарекомендовали себя в качестве средства «отрезвления» разгорячённых болельщиков.

При обеспечении безопасности во время массовых спортивных мероприятий одной из главных задач сил охраны правопорядка является недопущение возможных беспорядков. Пресловутое «эмоциональное опьянение» болельщиков, нередко сопровождающееся и алкогольным, сильно затрудняет работу правоохранителей.

Для внутренних матчей, где наплыв болельщиков достаточно большой, но не ажиотажный, на стадион среднего размера назначаются дежурить до десятка полицейских под командованием сержанта — все с нательными камерами, ношение которых в большинстве подразделений предписано служебным регламентом.

Тактика применения нательных камер сводится, как правило, к регистрации персональных контактов (видеозаписи, фиксирующие поведение групп и общую обстановку на трибунах, ведутся отдельным подразделением с применением стационарных камер). Останавливая кого-либо из публики для личного досмотра или предупредительной беседы, а также работая с теми, кого пришлось вывести с трибун, полицейские предупреждают граждан о том, что разговор записывается на видео, и включают запись. В случае инцидента с участием лиц, диалоги полицейских с которыми были зарегистрированы, записи поступают в распоряжение следствия и при необходимости фигурируют в суде в качестве свидетельских показаний. В отношении злостных нарушителей порядка при проведении футбольных матчей в Великобритании практикуется отказ в допуске на стадионы, и снятые нательными камерами изображения хулиганов-рецидивистов используются полицией для их идентификации.

Для обработки результатов съёмки используется специализированное программное обеспечение (Digital Evidence Management Software, DEMS — софт для управления сбором видеосвидетельств). Это же ПО контролирует и доступ к видеоизображениям, предоставляя его различным полицейским подразделениям, а при необходимости осуществляет экспорт записей для предоставления в судебные органы.

По данным информационного агентства «Безопасность Сегодня», в последнее время в британской прессе неоднократно публиковались положительные оценки практики применения нательных камер сотрудниками полиции, занимающимися обеспечением порядка на спортивных мероприятиях. В первую очередь отмечается, что само наличие камер на полицейской униформе воспринимается болельщиками как дисциплинирующее воздействие. «Бодикамы» позволяют и сэкономить драгоценное время, избавляя полицейских от необходимости вести заметки либо заполнять протоколы. А в анонимных опросах полицейские нередко свидетельствуют, что с нательной камерой они чувствуют себя намного более уверенными и защищёнными.

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

