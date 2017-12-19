 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Видеоаналитика может быть предсказательной


19.12.2017

В наши дни видеоаналитика может быть предсказательной, то есть не только фиксировать происходящие события, но и предугадывать их. Этот сдвиг обусловлен прогрессом IP-камер, которые становятся всё более интеллектуальными. В результате с помощью видеоаналитики можно делать системы безопасности упреждающими.

Раньше видеоаналитика позволяла только обнаруживать события — вход человека в охраняемую зону, появление автомобиля с определённым номером или конкретного человека, а также многое другое. Далее следовало мгновенное автоматическое уведомление оператора о выявленном событии.

Теперь процессоры, применяемые и в IP-камерах, и в серверах, на которых работают системы видеонаблюдения, стали более мощными. Это позволяет внедрять сложные алгоритмы анализа сочетаний и последовательностей событий. На основе такого анализа заранее выявляются ситуации, о наличии которых следует знать оператору.

Однако предсказательная видеоаналитика не сводится к интеллектуальной обработке изображения. В ней важна интеграция результатов видеоанализа с данными из других подсистем — охранной сигнализации, контроля доступа, учёта рабочего времени и т.д. Сравнение этих данных даёт материал для прогнозирования дальнейшего развития ситуации.

Таким образом, один из видов предсказательной аналитики — сопоставление событий, как зафиксированных путём интеллектуальной обработки изображения, так и полученных из прочих систем. Другой её вид — анализ поведения. Здесь важную роль играют образцы ранее известных последовательностей событий. Некоторые из таких последовательностей опасны, поскольку с ними связаны угрозы безопасности. Когда сочетание событий в реальном времени укладывается в подобную, потенциально опасную схему, следует сигнал тревоги, имеющий предсказательный смысл.

В анализе поведения важен контекст, который также обеспечивают смежные системы. Например, одна и та же последовательность действий человека, фиксируемых системой видеоаналитики на территории организации, может быть опасной либо нет, в зависимости от того, в качестве кого его впустила СКУД — сотрудника или посетителя.

В более сложных случаях, например, если речь идёт о группе из нескольких человек, учесть контекст просто так не получится — это становится отдельной задачей, требующей самостоятельного решения. Из этого вытекает необходимость появления третьего вида педсказательной видеоаналитики — изучения контекста. Но это уже задача, скорее, для самооубучающейся системы.

Количество показов: 125

Возврат к списку

Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Системы защиты периметра

Системы защиты периметра



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV

Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV



Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения


Hits 52254733
31354
Hosts 4666343
1751
Visitors 8745110
3045

49

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582