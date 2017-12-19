В наши дни видеоаналитика может быть предсказательной, то есть не только фиксировать происходящие события, но и предугадывать их. Этот сдвиг обусловлен прогрессом IP-камер, которые становятся всё более интеллектуальными. В результате с помощью видеоаналитики можно делать системы безопасности упреждающими.

Раньше видеоаналитика позволяла только обнаруживать события — вход человека в охраняемую зону, появление автомобиля с определённым номером или конкретного человека, а также многое другое. Далее следовало мгновенное автоматическое уведомление оператора о выявленном событии.

Теперь процессоры, применяемые и в IP-камерах, и в серверах, на которых работают системы видеонаблюдения, стали более мощными. Это позволяет внедрять сложные алгоритмы анализа сочетаний и последовательностей событий. На основе такого анализа заранее выявляются ситуации, о наличии которых следует знать оператору.

Однако предсказательная видеоаналитика не сводится к интеллектуальной обработке изображения. В ней важна интеграция результатов видеоанализа с данными из других подсистем — охранной сигнализации, контроля доступа, учёта рабочего времени и т.д. Сравнение этих данных даёт материал для прогнозирования дальнейшего развития ситуации.

Таким образом, один из видов предсказательной аналитики — сопоставление событий, как зафиксированных путём интеллектуальной обработки изображения, так и полученных из прочих систем. Другой её вид — анализ поведения. Здесь важную роль играют образцы ранее известных последовательностей событий. Некоторые из таких последовательностей опасны, поскольку с ними связаны угрозы безопасности. Когда сочетание событий в реальном времени укладывается в подобную, потенциально опасную схему, следует сигнал тревоги, имеющий предсказательный смысл.

В анализе поведения важен контекст, который также обеспечивают смежные системы. Например, одна и та же последовательность действий человека, фиксируемых системой видеоаналитики на территории организации, может быть опасной либо нет, в зависимости от того, в качестве кого его впустила СКУД — сотрудника или посетителя.

В более сложных случаях, например, если речь идёт о группе из нескольких человек, учесть контекст просто так не получится — это становится отдельной задачей, требующей самостоятельного решения. Из этого вытекает необходимость появления третьего вида педсказательной видеоаналитики — изучения контекста. Но это уже задача, скорее, для самооубучающейся системы.

Количество показов: 125

