Об искусственном интеллекте в системах безопасности расскажет на СКУД 2018 менеджер по развитию бизнеса компании NVIDIA

Искусственный интеллект — технологический тренд для многих отраслей. О том, как он реализуется в системах безопасности на конференции СКУД 2018 расскажет старший менеджер по развитию бизнеса NVIDIA Антон Джораев. Конференция пройдет 25 октября в Москве.

В докладе будет рассказано о перспективах применения глубоких нейросетей для систем безопасности. Коротко будет затронута тема используемых технологических платформ, а также будут даны ссылки на полезные ресурсы по данной тематике.

Компания NVIDIA — лидер в области визуальных вычислений. Решения компании лежат в основе самых важных технологических трендов: виртуальной реальности, искусственного интеллекта и автопилотируемых автомобилей. NVIDIA занимается разработкой архитектуры параллельных вычислений CUDA, которая широко используется в различных областях, включая обработку видео и изображений, вычислительную биологию и химию, сейсмический анализ, трассировку лучей и многое другое.

Антон Джораев в российском филиале компании занимается развитием Enterprise бизнеса. Основные направления его профессиональных интересов — глубокие нейросети, искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Работает в компании 9 лет.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

Зарегистрироваться и оплатить билет можно на сайте конференции www.skud-conf.ru.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8-800-700-31-83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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