Особенности и перспективы развития верификационных беспроводных систем контроля доступа обсудят на СКУД 2018

Доклад «Верификационные беспроводные системы контроля и управления доступом»» представит гостям конференции СКУД 2018 технический директор компании Smart Security — эксклюзивного дистрибьютора SALTO (Испания) на территории России — Андрей Катренко.

В докладе спикер коснется теории и практики СКУД, построенных на верификационной архитектуре, даст сравнительный анализ идентификационной и верификационной архитектур.

Также будет рассмотрена краткая история возникновения систем с такой архитектурой, описаны особенности аппаратной платформы, приведен опыт внедрения систем на разных объектах и дан краткий анализ перспектив их развития.

Группа компаний «Смарт Секьюрити» — эксклюзивный дистрибьютор замковых систем SALTO (Испания) на территории России. Компания SALTO Systems прошла путь от новичка до признанного мирового лидера в области разработки и производства комбинированных верификационных СКУД, основанных на применении беспроводных устройств доступа. Основа успеха SALTO — применение передовых технологий и удовлетворение потребностей наших клиентов.

Андрей Катренко — технический директор и один из основателей компании Smart Security. Автор многочисленных публикаций по тематике СКУД в специализированных изданиях. Опыт работы в сфере управления доступом — более 20 лет.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

Конференция состоится 25 октября 2017 года в Москве, event-холле «Инфопространство».

Зарегистрироваться и купить билет на сайте конференции www.skud-conf.ru могут как физические, так и юридические лица.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8 800 700 31 83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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