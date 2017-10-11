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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Форумы и конференции

Особенности и перспективы развития верификационных беспроводных систем контроля доступа обсудят на СКУД 2018


11.10.2017

Доклад «Верификационные беспроводные системы контроля и управления доступом»» представит гостям конференции СКУД 2018 технический директор компании Smart Security — эксклюзивного дистрибьютора SALTO (Испания) на территории России — Андрей Катренко.

В докладе спикер коснется теории и практики СКУД, построенных на верификационной архитектуре, даст сравнительный анализ идентификационной и верификационной архитектур.

Также будет рассмотрена краткая история возникновения систем с такой архитектурой, описаны особенности аппаратной платформы, приведен опыт внедрения систем на разных объектах и дан краткий анализ перспектив их развития.

Группа компаний «Смарт Секьюрити» — эксклюзивный дистрибьютор замковых систем SALTO (Испания) на территории России. Компания SALTO Systems прошла путь от новичка до признанного мирового лидера в области разработки и производства комбинированных верификационных СКУД, основанных на применении беспроводных устройств доступа. Основа успеха SALTO — применение передовых технологий и удовлетворение потребностей наших клиентов.

Андрей Катренко — технический директор и один из основателей компании Smart Security. Автор многочисленных публикаций по тематике СКУД в специализированных изданиях. Опыт работы в сфере управления доступом — более 20 лет.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

Конференция состоится 25 октября 2017 года в Москве, event-холле «Инфопространство».

Зарегистрироваться и купить билет на сайте конференции www.skud-conf.ru могут как физические, так и юридические лица.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8 800 700 31 83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

Количество показов: 99
 
Компания:  СКУД, Конференция / SIGUR

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Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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