Использование разных биометрических методов на конкретных примерах рассмотрят на СКУД 2018

На СКУД 2018 о практических аспектах использования биометрических технологий на примере объектов спорта и промышленности расскажет кандидат технических наук, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем компании ЦРТ Андрей Хрулев. Конференция пройдет 25 октября в Москве.

В докладе с использованием успешных кейсов будут рассмотрены варианты применения биометрических решений в СКУД (идентификация по лицу и сочетанию «голос + лицо»), проведен их сравнительный анализ и описаны перспективы их дальнейшего развития.

ЦРТ — группа ИТ-компаний, разработчик инновационных систем в сфере мультимодальной биометрии, распознавания и синтеза речи, многоканальной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации. Наши продукты и решения оптимизируют бизнес-процессы, автоматизируют обслуживание клиентов, повышают уровень безопасности, обеспечивают аналитической информацией.

Андрей Хрулев — кандидат технических наук, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем Группы компаний «ЦРТ». Опыт работы Андрея в сфере биометрических технологий более 15 лет. За это время успешно реализовал ряд крупнейших проектов в области биометрии. Ранее занимал руководящие должности в крупных российских компаниях-системных интеграторах.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

На сайте конференции www.skud-conf.ru до 1 октября можно зарегистрироваться и оплатить билет по выгодной цене предпродажи.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8 800 700 31 83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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