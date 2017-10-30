В Москве состоялась международная конференция по безопасности СКУД 2018

25 октября 2017 года в Москве прошла вторая международная конференция СКУД 2018. Программа включала в себя 11 докладов по теме развития технологий безопасности и 9 вендоров в демо-зоне.

В этом году на мероприятии выступили представители крупнейших технологических брендов: Fujitsu, Sigur, Parsec, Болид, VZOR Systems, Центр Речевых Технологий, Газпромбанк, Электроника и других, которые осветили важнейшие темы отрасли — возможности дальней идентификации, использование беспроводных замковых систем, применение искусственного интеллекта в системах безопасности, а также новинки биометрии — распознавание лиц, биометрию по рисунку вен ладони, мультимодальное использование различных методов биометрической идентификации.

— На конференции очень интересная образовательная программа — здесь можно узнать что-то новое от людей, которые стоят на «переднем крае» технологий. Сейчас многогранная и быстрая жизнь, невозможно быть в курсе всего, поэтому важно общаться с экспертами в своих областях, — поделился своим мнение о конференции представитель компании «Русская медная компания» Максим Простаков.

Всего, по предварительным оценкам, конференцию посетило более 300 гостей из разных регионов страны и из-за рубежа.

— Благодарим спикеров, гостей и участников демо-зоны за интерес, проявленный к нашей конференции! Мы хотим и дальше создавать площадку, на которой эксперты могли бы делиться профессиональным опытом, поэтому в следующем году также планируем провести конференцию — СКУД 2019. Постараемся учесть опыт и сделать ее еще интереснее. Неизменным останется одно — фокус на технологиях, а не на рекламе, — подчеркивают организаторы.

Цель конференции СКУД 2018 — давать объективную информацию о технологиях и решениях в системах контроля доступа, одинаково интересную как компаниям, занимающимся внедрением систем, так и конечным заказчикам.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

Количество показов: 47



Компания: СКУД, Конференция / SIGUR

