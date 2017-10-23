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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Форумы и конференции

9 компаний представят свое оборудование в демо-зоне конференции СКУД 2018


23.10.2017

Кроме насыщенной программы выступлений на конференции СКУД 2018 будет работать демо-зона — свои разработки представят 9 компаний: VZOR Systems, BioSmart, TrueIP, «Промет», «Электроника», Panasonic, Sigur, Simons Voss и Seagate.

VZOR Systems покажет новинку — сканер биометрической идентификации по радужке глаза.

Компания «Промет» представит электронную ключницу KMS 50 с терминалом ProSoft.

Также на стенде будет представлен электронный депозитарий DB-12S.EL, демо-образец камеры хранения для мелких предметов серии SLS и компактный настенный терминал «Крок» со встроенным алкотестером.

Simons Voss будет рассказывать о своей беспроводной системе контроля доступа и цифровой замковой системе, которая сочетает в себе несколько интеллектуальных компонентов: функции учета, протоколирования, управления, ограничения доступа и мониторинга с учетом конкретной специфики.

Sigur покажет новинки своего программного обеспечения: встроенную систему распознавания лиц, алкотестирование, интеграцию с видеонаблюдением Panasonic и мобильный NFC-терминал.

Жесткие диски SkyHawk объемом 10 Тбайт, оптимизированные для работы с системами видеонаблюдения, представит Seagate.

В рамках СКУД 2018 компания ООО ПСЦ «Электроника» представит программное решение для интеграции СКУД различных производителей на базе Electronika Security Manager (ESM), которое решает проблему мультивендорности СКУД как на крупных локальных объектах, так и на объектах с распределенной филиальной структурой.

СКУД на основе технологии идентификации по рисунку вен ладони, мультибиометрическую идентификацию и интеграцию алкотестеров в биометрическую СКУД покажет BioSmart.

Компания Panasonic представит гостям конференции линейку продукции VideoInsight. В российской версии — это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления безопасностью на предприятиях любого масштаба, а также ряд камер видеонаблюдения (включая модель WV-SUD638) и интеграцию с Sigur.

TrueIP представит вызывные панели и другое оборудование для домофонных систем.

Напомним, что конференция СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

На сайте конференции skud-conf.ru можно зарегистрироваться и оплатить билет: как лично, так и от юридического лица. Также купить билет можно будет на входе в день мероприятия за наличный расчет.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8-800-700-31-83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

Количество показов: 67
 
Компания:  СКУД, Конференция / SIGUR / Panasonic

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