IP или RS485 — факторы выбора информационного интерфейса рассмотрят на СКУД 2018

Факторы выбора информационных интерфейсов IP и RS485 обсудят на конференции СКУД 2018, которая пройдет 25 октября 2017 года в Москве. С докладом на эту тему выступит руководитель службы технической поддержки НВП «Болид» Максим Горяченков.

В докладе будет приведен сравнительный анализ показателей по затратам на оборудование, материалы и работы при инсталляции сетевых решений СКУД с использованием различных информационных интерфейсов. Будет предпринята попытка осмысления баланса между качественными характеристиками систем и оптимизацией затрат на их реализацию.

Научно-внедренческое предприятие «Болид» работает на рынке систем безопасности с 1991 года. За это время было разработано более 300 устройств и множество программных решений для создания систем пожарной и охранной сигнализации, пожарной автоматики, контроля доступа, видеонаблюдения, диспетчеризации инженерного оборудования и контроля транспортных средств.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

Зарегистрироваться и купить билет физические и юридические лица могут на сайте: skud-conf.ru.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8 800 700 31 83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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