На СКУД 2018 вместо технического директора Sigur Александра Рыжова выступит ведущий инженер компании Константин Малеев

Ведущий инженер Sigur Константин Малеев выступит на конференции СКУД 2018 с докладом «СКУД с точки зрения бизнеса». Ранее с этой темой должен был выступить технический директор компании Александр Рыжов. Мероприятие пройдет в Москве 25 октября 2017 года.

В рамках доклада будут рассмотрены вопросы, связанные с затратами на установку и эксплуатацию систем управления доступом, а также способы оптимизации бизнес-процессов при помощи функций СКУД.

Sigur — крупнейший отечественный разработчик и производитель систем контроля и управления доступом. Сегодня на оборудовании Sigur работает более 8000 объектов различной степени сложности более чем в 100 городах России, стран СНГ, Европы.

Константин Малеев, ведущий инженер Sigur. Работает в компании более 5 лет. Непосредственно участвует в разработке продуктов и проектировании систем контроля доступом. Последние 3 года успешно рассказывает о тонкостях управления доступом и нюансах работы с Sigur — за это время провел больше 100 обучающих семинаров в городах России и СНГ, считается одним из лучших спикеров отрасли.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

До мероприятия остается чуть больше недели. На сайте конференции skud-conf.ru можно зарегистрироваться и оплатить билет: как лично, так и от юридического лица.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8-800-700-31-83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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