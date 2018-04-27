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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Обновление основной линейки контроллеров Sigur


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27.04.2018

Для удобства пользователей системы контроллеры Sigur моделей E500, E500D4, R500, R500D4, а также E900I, R900I снимаются с производства и будут заменены новыми унифицированными линейками оборудования — E500U, R500U и E900U, R900U соответственно.

Новые контроллеры сохранили проверенную аппаратную составляющую предшественников, однако получили более широкие возможности в управлении исполнительными устройствами: теперь для этого на контроллере одновременно могут быть задействованы все имеющиеся клеммы.

Каждый контроллер сможет управлять 4 точками доступа: дверьми, турникетами, шлагбаумами или воротами в зависимости от настроек и свободных клемм. Это значит, что используя только 1 контроллер вы можете управлять, например, двумя турникетами или турникетом и дверьми одновременно.

Обновленные контроллеры уже сейчас доступны для заказа. Наличие контроллеров старых моделей будет поддерживаться только до конца текущего 2018 года и использование их в новых проектах не рекомендуется.

Количество показов: 55
 
Компания:  SIGUR

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