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Интеграция СКУД Sigur с беспроводными замками будет представлена на выставке Securika Moscow 2018


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15.03.2018

Возможности совместной работы оборудования и программного обеспечения системы контроля и управления доступом Sigur с беспроводными замковыми системами будут демонстрироваться на выставке Securika Moscow-2018. Это направление представит на своём стенде компания Sigur, разработчик системы.

Помимо этого, в экспозицию компании войдут встроенные в СКУД Sigur решения — система распознавания лиц и система алкотестирования на проходной. На стенде компании будет демонстрироваться также интересная, заранее не объявляемая новинка и целый ряд других разработок компании из сферы контроля доступа.

Выставка Securika Moscow пройдёт с 20 по 23 марта 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», в павильонах 2 и 8. Стенд компании Sigur — С303 в павильоне №2, зал 3. В этом году компания является не только участником выставки, но и её спонсором.

В системе Sigur можно использовать беспроводные замки различных производителей — Assa Abloy, SimonsVoss, Salto, а также офлайн-замки стандарта OSS. Все они могут применяться в сочетании со стандартными контроллерами СКУД.

Управлять замками из интерфейса Sigur также просто и удобно, как и обычными точками доступа. Администратор системы имеет возможность следить за состоянием всех точек доступа, блокировать их, разблокировать, переводить в нормальный режим. Он имеет возможность работать с базой сотрудников. Администратор получает также информацию обо всех событиях, регистрируемых в точках доступа, как в реальном времени, так и через архив. На её основе выполняется различная аналитика, в том числе связанная с учётом рабочего времени.

При работе с онлайн-замками заказчик системы Sigur можно использовать практически любые идентификаторы — MifareClassic, MifarePlus, MifareDESFire, HID iClass. Доступны ему и технологии диапазона 125 кГц — EM Marine и HID Prox. Заказчик свободен в выборе идентификатора и может делать его, исходя из конкретной модели замковой системы. В качестве идентификаторов для работы с офлайн-замками в СКУД Sigur используются карты MifareClassic.

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Компания:  SIGUR / MIPS | Securika Moscow

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