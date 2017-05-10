СКУД SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016

10.05.2017
Система контроля и управления доступом SIGUR полностью соответствует требованиям к функциональным свойствам системы, которые предъявляет постановление правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 в разделе III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа».
«Мы проверили себя по тем параметрам, которые указаны в постановлении, убедились, что соответствуем всем требованиям. Это значит, что тем, кто сейчас использует наш продукт или будет его использовать, беспокоиться не о чем — все нормы соблюдены», — говорит технический директор SIGUR, Александр Рыжов.
Напомним, что еще в 2007 году федеральный закон установил обязательную сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности, в том числе и СКУД (пункт 8 ст. 12.2 Федерального закона от 09.02.2007 г., N 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О транспортной безопасности").
Теперь же постановление правительства предъявило конкретные требования, которым должны соответствовать все системы безопасности транспортной инфраструктуры, в том числе и системы управления и контроля доступа.
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Компания:
SIGUR / Сфинкс