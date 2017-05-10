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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

СКУД SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016


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10.05.2017

Система контроля и управления доступом SIGUR полностью соответствует требованиям к функциональным свойствам системы, которые предъявляет постановление правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 в разделе III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа».

«Мы проверили себя по тем параметрам, которые указаны в постановлении, убедились, что соответствуем всем требованиям. Это значит, что тем, кто сейчас использует наш продукт или будет его использовать, беспокоиться не о чем — все нормы соблюдены», — говорит технический директор SIGUR, Александр Рыжов.

Напомним, что еще в 2007 году федеральный закон установил обязательную сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности, в том числе и СКУД (пункт 8 ст. 12.2 Федерального закона от 09.02.2007 г., N 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О транспортной безопасности").

Теперь же постановление правительства предъявило конкретные требования, которым должны соответствовать все системы безопасности транспортной инфраструктуры, в том числе и системы управления и контроля доступа.

Количество показов: 261
 
Компания:  SIGUR / Сфинкс

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