Axis Communications представит новые решения на выставке Securika Moscow 2018

В 2018 году Axis Communications традиционно примет участие в ежегодной международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow. Эксперты Axis Communications продемонстрируют продуктовые новинки и комплексные решения для транспорта, ритейла и критической инфраструктуры. Специальным гостем выставки станет Мартин Грен, создатель первой в мире сетевой видеокамеры и соучредитель компании Axis Communications, который расскажет о главных вызовах, стоящих перед индустрией видеонаблюдения в 2018 году.

Компания Axis Communications, мировой лидер в области сетевого видеонаблюдения, представит ряд решений в области безопасности, отвечающих требованиям заказчиков из различных индустрий, в рамках 24-й Международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow, которая пройдет в Москве с 20 по 23 марта 2018 года. Среди них — системы мониторинга транспортной ситуации, комплексные решения для ритейла, а также системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности на объектах критической инфраструктуры.

Для магазинов розничной торговли Axis представила комплексное решение AXIS Retail Suite. Системы видеонаблюдения, оснащенные видеоаналитическими модулями, способны не только обеспечивать безопасность, но и способствовать повышению эффективности работы магазина: вести подсчет посетителей, проводить демографический анализ, измерять длину очередей и автоматически информировать об этом персонал.

Помимо систем видеонаблюдения, Axis Communications представит ряд технологий IP-аудио для повышения эффективности, безопасности и защищенности бизнеса. Благодаря своим интеллектуальным возможностям и простоте использования, эти решения могут найти применение в самых разных ситуациях, от трансляции фоновой музыки и объявлений в сетевых магазинах до систем оповещения по громкой связи на объектах критической инфраструктуры и в образовательных учреждениях. Сетевые громкоговорители Axis позволяют активно реагировать на события, предупреждая нарушителей. Дальнейшая интеграция аудиоустройств и камер видеонаблюдения приведет к созданию единой системы, управляемой из одного интерфейса, что в конечном счете сэкономит средства и повысит эффективность и удобство управления.

Специально для объектов нефтегазового комплекса, где требования к безопасности особенно высоки, Axis разработала специализированные камеры, способные работать в опасных и неблагоприятных условиях. Прочные и надежные взрывозащищенные IP-камеры Axis устойчивы к коррозии и грязи. В сочетании с AXIS Perimeter Defender, масштабируемым и гибким приложением для интеллектуальной аналитики, система видеонаблюдения обеспечит эффективную защиту периметра и предотвратит любое несанкционированное проникновение на охраняемые территории. Повысить эффективность системы поможет сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE, созданный для точного и надежного обнаружения движущихся объектов в контролируемых зонах при различных световых и погодных условиях.

В рамках конференции Axis также представит продуктовые новинки. Среди них — купольные камеры AXIS M5055, AXIS P3228-LVE, AXIS M3045-V, AXIS M5525-E, AXIS Q3517-LV подходящие для установки как на улице, так и в помещении, а также компактные и простые в установке миникупольные модели AXIS M3048-P и AXIS M3047-P. Сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE позволит с высокой точностью отслеживать несанкционированные проникновения, а сетевая PTZ-камера AXIS Q8685-LE обеспечит беспрепятственный обзор с мельчайшими подробностями даже в полной темноте.

Специальным гостем выставки станет Мартин Грен, создатель первой в мире сетевой видеокамеры и соучредитель компании Axis Communications, а также самый влиятельный человек в индустрии безопасности. 21 марта он выступит с докладом «Кибербезопасность и машинное обучение: как игрокам отрасли реагировать на основные вызовы рынка», в котором расскажет о главных технологических трендах, которые будут формировать отрасль видеонаблюдения в 2018 году. В своем выступлении Мартин Грен раскроет все секреты для успешного развития бизнеса, желающего оставаться конкурентоспособным в постоянно меняющихся условиях рынка IP-видеонаблюдения.

Стенд Axis Communications будет открыт с 20 по 23 марта в павильоне № 2, зале 2 (стенд В311). Лекция Мартина Грена состоится 21 марта в 14:00 в конференц-зале павильона №8.

Количество показов: 35



Компания: Axis Communications / MIPS | Securika Moscow

