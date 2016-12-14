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Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Как бы новости

ИК-подсветка камеры видеонаблюдения устраняет причину, а не следствия плохого изображения


14.12.2016

О появлении новой технологии очистки изображения, получаемого в сложных погодных условиях, сообщили российские исследователи. Она позволяет по эффективности повышения качества изображения превзойти имеющиеся на сегодняшний день варианты функции «Антитуман».

Проблема повышения качества съёмки в сложных погодных условиях крайне актуальна в современном уличном видеонаблюдении. Для её решения производители успешно применяют программную функцию «Антитуман». Её действие состоит в том, что при программной обработке изображения гистограмма, содержащая разные оттенки серого, растягивается так, что мутный фон убирается, и становятся видны скрытые туманом контуры предметов.

Функция «Антитуман» позволяет очистить изображение, получаемое при наличии тумана, дыма или осадков, но, в любом случае, даёт лишь частичный результат. Найти ей альтернативу — актуальная задача, и исследователи по всему миру стремятся придумать новый способ очистки изображения.

Российские учёные, которые смогли добиться успеха в данном вопросе, соединили задачу по борьбе с туманом с возможностями ИК-подсветки. Они придали ИК-подсветке такую мощность, чтобы в пределах её действия все капли воды и кристаллики снега испарялись. В этом случае внутри того конуса, который высветил ИК-прожектор, создаётся идеальная видимость — на расстоянии, соответствующем дальности подсветки. Изображение получается чистым, чётким и информативным. При этом сохраняется и традиционная функция подсветки — обеспечивать формирование разборчивого изображения в темноте. Максимум, чем такое устройство грозит пользователю, — лишением системы видеонаблюдения права называться слаботочной.

Редакция Security News уже приготовилась получать письма с критикой и опровержениями. Она, однако, уверена, что такое изобретение либо уже где-то есть, либо вот-вот случится. Она призывает своих читателей быть готовыми к встрече с подобным устройством и к тому, что им предложат при покупке камеры доплатить за функцию «ИК-антитуман». Дальность ИК-подсветки ищите в описании камеры видеонаблюдения на самом видном месте.

Количество показов: 418
Компания:  Security Focus (Секьюрити Фокус)

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Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

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