Сетевые коммутаторы O`ZERO ESW-5/4P, ESW-9/8P и ESW-18/16P поступили в продажу

О начале продаж сетевых коммутаторов под торговой маркой O`ZERO сообщила компания RVi Group. Линейка новых коммутаторов представлена тремя моделями — 5-портовой ESW-5/4P, 9-портовой ESW-9/8P и 18-портовой ESW-18/16P.

Новые коммутаторы предназначены для построения небольших систем видеонаблюдения. Они легко устанавливаются и просты в использовании. Дальность передачи сигнала для каждой из моделей составляет 100 м.

У коммутатора ESW-5/4P имеется четыре порта 10/100BASE-TX для подключения камер и один порт 10/100BASE-TX (Uplink). В коммутаторе ESW-9/8P — восемь портов 10/100BASE-TX и один порт 10/100BASE-TX (Uplink). Коммутатор ESW-18/16P снабжён 16 портами 10/100BASE-TX и двумя портами Combo 100/1000Base-T/SFP, что даёт возможным подключать к нему сетевое оборудование как по медным, так и оптическим линиям передачи данных.

Новинки могут подавать по всем своим портам на подключённые устройства питание по технологии PoE стандарта IEEE 802.3at. Суммарная мощность питания по всем каналам составляет 60 Вт для модели ESW-5/4P, 120 Вт для ESW-9/8P и 240 Вт для ESW-18/16P. Это означает, что через коммутаторы можно запитывать устройства с высоким энергопотреблением.

В новых коммутаторах поддерживается интерфейс Auto-MDI/MDIX, в котором автоматически определяется тип подключённого кабеля — прямой или перекрещенный. Это исключает ошибки неправильного выбора соединительных кабелей при монтаже оборудования.

Все три модели линейки имеют высокую пропускную способность: модель ESW-5/4P — 1 Гбит/с, ESW-9/8P — 1,8 Гбит/с, ESW-18/16P — 12,6 Гбит/с. Объём буфера памяти — 448 кбайт у коммутатора ESW-5/4P, 512 кбайт у ESW-9/8P, 4 Мбайт у ESW-18/16P. Две из трёх новых моделей имеют расширенную таблицу MAC-адресов — 2 K у коммутатора ESW-9/8P и 16K у ESW-18/16P.

Питание моделей ESW-5/4P и ESW-9/8P производится от источника постоянного напряжения 52 В, модели ESW-18/16P — переменного от 90 до 260 В. Имеющаяся в устройствах грозозащита позволяет предохранить их от импульсных помех мощностью до 6 кВт.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп»)

