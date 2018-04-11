 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новый профессиональный монитор видеонаблюдения RVi-M43M


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
11.04.2018

Компания RVi Group представила новый специализированный монитор для систем видеонаблюдения RVi-M43M. Он имеет диагональ 43 дюйма и поддерживает разрешение отображения 3840х2160, соответствующее современному формату 4K. Такой монитор позволяет в высоком качестве просматривать изображение от камер видеонаблюдения. При использовании многооконного режима в каждом из окон будет выводиться картинка достаточно высокого разрешения.

В новом мониторе используется профессиональная TFT-матрица LG LC430EGY, которая рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в течение пяти лет. Она обеспечивает сверхвысокий угол обзора — 178° по вертикали и по горизонтали, что делает более удобной и эффективной работу оператора. Соотношение сторон экрана — 16:9.

Высокий динамический контраст 3000:1 и яркость 300 кд/кв. м дают хорошую видимость мелких деталей изображения и позволяют использовать монитор в помещении с ярким светом. Время отклика пикселя — параметр, важный для наблюдения динамических сцен, — составляет 8 мс.

Новинка оснащена двумя видеовходами HDMI, а также имеет по одному видеовходу BNC и VGA и видеовход BNC. Вход BNC предназначен для подачи аналогового сигнала с телекамер или с BNC-видеовыходов видеорегистраторов. Видеовыход BNC используется для сквозного подключения нескольких мониторов и передачи на них одного изображения по коаксиальному кабелю.

В мониторе видеонаблюдения RVi-M43M имеются также стереодинамики. Они позволяют выводить качественный звук через аудиовходы Jack 3,5 мм.

Металлический корпус монитора RVi-M43M обеспечивает его повышенную прочность и надёжность эксплуатации. Новое устройство предназначено для настольного либо настенного размещения. В случае крепления монитора на стену используется кронштейн, который входит в комплект его поставки. Для настольного размещения необходимо использовать крепление RVi-BM1, приобретаемое отдельно.

Монитор питается от сети переменного тока 220 В. Потребляемая им мощность — не более 90 Вт. Размеры устройства — 986×583×71 мм, вес — 22 кг.

Количество показов: 
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

Книжная полка


Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения

Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения



Видеоаналитика: Мифы и реальность

Видеоаналитика: Мифы и реальность



Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения



Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью стандартной тестовой цели Rotakin

Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью Rotakin


Hits 55079980
22590
Hosts 4869715
1427
Visitors 9106449
2489

64

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582