Новый профессиональный монитор видеонаблюдения RVi-M43M

Компания RVi Group представила новый специализированный монитор для систем видеонаблюдения RVi-M43M. Он имеет диагональ 43 дюйма и поддерживает разрешение отображения 3840х2160, соответствующее современному формату 4K. Такой монитор позволяет в высоком качестве просматривать изображение от камер видеонаблюдения. При использовании многооконного режима в каждом из окон будет выводиться картинка достаточно высокого разрешения.

В новом мониторе используется профессиональная TFT-матрица LG LC430EGY, которая рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в течение пяти лет. Она обеспечивает сверхвысокий угол обзора — 178° по вертикали и по горизонтали, что делает более удобной и эффективной работу оператора. Соотношение сторон экрана — 16:9.

Высокий динамический контраст 3000:1 и яркость 300 кд/кв. м дают хорошую видимость мелких деталей изображения и позволяют использовать монитор в помещении с ярким светом. Время отклика пикселя — параметр, важный для наблюдения динамических сцен, — составляет 8 мс.

Новинка оснащена двумя видеовходами HDMI, а также имеет по одному видеовходу BNC и VGA и видеовход BNC. Вход BNC предназначен для подачи аналогового сигнала с телекамер или с BNC-видеовыходов видеорегистраторов. Видеовыход BNC используется для сквозного подключения нескольких мониторов и передачи на них одного изображения по коаксиальному кабелю.

В мониторе видеонаблюдения RVi-M43M имеются также стереодинамики. Они позволяют выводить качественный звук через аудиовходы Jack 3,5 мм.

Металлический корпус монитора RVi-M43M обеспечивает его повышенную прочность и надёжность эксплуатации. Новое устройство предназначено для настольного либо настенного размещения. В случае крепления монитора на стену используется кронштейн, который входит в комплект его поставки. Для настольного размещения необходимо использовать крепление RVi-BM1, приобретаемое отдельно.

Монитор питается от сети переменного тока 220 В. Потребляемая им мощность — не более 90 Вт. Размеры устройства — 986×583×71 мм, вес — 22 кг.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

