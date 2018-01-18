Протестирована поддержка жёстких дисков WD Purple ёмкостью 10 Тбайт в видеорегистраторах RVi

Успешно завершилось тестирование совместной работы видеорегистраторов торговой марки RVi с жёсткими дисками серии Purple ёмкостью 10 Тбайт от компании Western Digital. Об этом сообщила компания RVi Group.

В ходе тестирования испытывалась запись и перезапись видеоархива при его заполнении, а также воспроизведение видеоизображения. Кроме того, была проверена возможность создания RAID-массивов в моделях видеорегистраторов RVi-IPN32/8-PRO-4K V.2 и RVi-IPN64/8-4K V.2 и их работа в режиме записи.

Тестирование проводилось в современном испытательном центре научно-производственного альянса Rubezh в Саратове. К записывающим устройствам подключалось максимально возможное количество IP- и HD-камер видеонаблюдения.

Проведённые испытания подтвердили полную совместимость всей линейки HD-видеорегистраторов RVi, в том числе мультиформатных устройств типа «пять в одном», а также всех IP-видеорегистраторов RVi с жёсткими дисками серии WD Purple ёмкостью 10 Тбайт. Использование жёстких дисков большей ёмкости в комплексе с современными кодеками H.264+, H.265 и H.265+, которые служат для сжатия изображения, позволит значительно увеличить глубину архива системы видеонаблюдения.

Накопители WD Purple разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой чёткости на основе сетевого или цифрового видеорегистратора. Они оптимизированы для использования в системах, содержащих до 64 камер, и хорошо справляются с рабочей нагрузкой порядка 200 Тбайт в год. Диски WD Purple имеют пониженное энергопотребление и более широкий диапазон рабочих температур, чем диски для ПК. Наиболее экономичны модели, в которых применяется заполнение гелием по технологии HelioSeal. В них обеспечивается более высокая плотность записи, меньшее потребление энергии, незначительный нагрев, низкий риск повреждения из-за неблагоприятных внешних условий и другие преимущества, что означает увеличение ресурса и надёжности дисков в условиях круглосуточной эксплуатации в системах на базе видеорегистраторов.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi / Western Digital

