Новое в видеонаблюдении — два тепловизора и камера видимого диапазона в одном устройстве

Компания FLIR Systems выпустила на рынок новую линейку камер видеонаблюдения Saros. Каждое из этих устройств заключает в себе два тепловизора и HD-камеру видимого диапазона, а также целый ряд передовых технологий, делающих видеонаблюдение более эффективным. В их числе — ИК-подсветка, прожектор видимого диапазона, видеоаналитика «на борту» и двунаправленная передача звука. Устройства предназначены для использования на улице и работают в любых погодных условиях.

В каждом устройстве Saros имеется два тепловизорных блока с матрицей Lepton. Вместе они дают угол обзора 90° по горизонтали. Отдельные модели различаются, в частности, разрешением и объективом HD-камеры. Модель с разрешением 1080p имеет моторизованный объектив 3-9 мм, камера с разрешением 4K — фиксированный. Сочетание тепловизора и камеры видимого диапазона позволяет вести постоянный мониторинг, независимо от освещённости.

Новые устройства адресованы коммерческому сектору. Ожидается, что они найдут широкое применение в системах защиты периметра. Интеграторы систем безопасности смогут предлагать своим заказчикам эти камеры как эффективное средство укрепления безопасности.

Сами новые камеры хорошо защищены от внешнего вмешательства в их работу. Сигналы настройки и управления через Интернет, передаваемые в камеру, а также поступающее из неё видеоизображение имеют зашифрованный вид. После конфигурирования включается защита настроек от несанкционированного доступа.

Поскольку в одном устройстве Saros соединены камера и тепловихоры, оно является эффективным средством видеонаблюдения. Традиционные системы защиты периметра требуют значительных инвестиций, которые расходуются и на инфраструктуру, и на меры по отделению ложных тревог. Появление новых устройств позволяет заказчикам в значительной степени снизить эти траты. Во-первых, снижаются расходы на оборудование, так как тепловизор и камера объединяются в одном устройстве. Во-вторых, уменьшаются затраты на борьбу с ложными тревогами в связи с тем, что и в тепловизоре, и в камере применяется передовая видеоаналитика.

Количество показов: 69

Компания: FLIR Systems

