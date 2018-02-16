От продажи подразделений FLIR компании Dahua могут выиграть обе стороны

Эксперты обсуждают состоявшуюся продажу подразделений компании FLIR компании Dahua. Ими стали компания Lorex, купленная компанией FLIR в 2012 году, и ещё одно подразделение, продукция которого также адресована малому и среднему бизнесу. Руководство FLIR объясняет это тем, что потребительский рынок теперь не является для компании приоритетным.

Таким образом, FLIR избавляется от «возни» с продукцией для мелких потребителей и может сосредоточиться на работе с крупными. Её традиционные заказчики — военные, правительственные органы, большие компании. Всё это хорошо соответствует роли компании FLIR как лидера мирового рынка тепловизоров и «квазимонополиста» в производстве сенсоров для них.

В пользу ощущения, что компания FLIR избавилась от чего-то ненужного — цена сделки, составляющая всего лишь $29 млн. В своё время предполагалось, что покупка компании Lorex позволит компании FLIR получать доход от продажи камер видимого диапазона и за счёт этого быстрее снижать цену на тепловизоры. Однако ценовое давление азиатских производителей не позволило сделать этого.

Обращает на себя внимание тот факт, что Dahua являлась OEM-производителем большей части продукции Lorex — камер видимого диапазона. Продавая их напрямую, Dahua получает шанс снизить цену. Для этого надо будет, в частности, тратить на маркетинг и поддержку не больше, чем FLIR, или делать и то, и другое эффективнее.

Ещё одно приобретение компании Dahua — команда по продажам и маркетингу камер Lorex в Северной Америке. Теперь у Dahua на этом континенте две таких команды — купленная и своя собственная. Пока компания декларирует нежелание объединять их, но не изменит ли она своё намерение в будущем, покажет время.

Развитие каналов продаж в Северной Америке важно для Dahua, второго в мире производителя систем видеонаблюдения, ещё и потому, что интенсивные шаги в этом направлении предпринимал в последнее время «производитель номер один» — компания Hikvision. Снижение цены за счёт перехода к прямым продажам камер Lorex помогло бы в этом.

Что касается Dahua, то в мире есть ещё несколько десятков компаний, крупных и не очень, для которых она является OEM-производителем.

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Компания: FLIR Systems / Dahua

