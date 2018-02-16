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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

От продажи подразделений FLIR компании Dahua могут выиграть обе стороны


16.02.2018

Эксперты обсуждают состоявшуюся продажу подразделений компании FLIR компании Dahua. Ими стали компания Lorex, купленная компанией FLIR в 2012 году, и ещё одно подразделение, продукция которого также адресована малому и среднему бизнесу. Руководство FLIR объясняет это тем, что потребительский рынок теперь не является для компании приоритетным.

Таким образом, FLIR избавляется от «возни» с продукцией для мелких потребителей и может сосредоточиться на работе с крупными. Её традиционные заказчики — военные, правительственные органы, большие компании. Всё это хорошо соответствует роли компании FLIR как лидера мирового рынка тепловизоров и «квазимонополиста» в производстве сенсоров для них.

В пользу ощущения, что компания FLIR избавилась от чего-то ненужного — цена сделки, составляющая всего лишь $29 млн. В своё время предполагалось, что покупка компании Lorex позволит компании FLIR получать доход от продажи камер видимого диапазона и за счёт этого быстрее снижать цену на тепловизоры. Однако ценовое давление азиатских производителей не позволило сделать этого.

Обращает на себя внимание тот факт, что Dahua являлась OEM-производителем большей части продукции Lorex — камер видимого диапазона. Продавая их напрямую, Dahua получает шанс снизить цену. Для этого надо будет, в частности, тратить на маркетинг и поддержку не больше, чем FLIR, или делать и то, и другое эффективнее.

Ещё одно приобретение компании Dahua — команда по продажам и маркетингу камер Lorex в Северной Америке. Теперь у Dahua на этом континенте две таких команды — купленная и своя собственная. Пока компания декларирует нежелание объединять их, но не изменит ли она своё намерение в будущем, покажет время.

Развитие каналов продаж в Северной Америке важно для Dahua, второго в мире производителя систем видеонаблюдения, ещё и потому, что интенсивные шаги в этом направлении предпринимал в последнее время «производитель номер один» — компания Hikvision. Снижение цены за счёт перехода к прямым продажам камер Lorex помогло бы в этом.

Что касается Dahua, то в мире есть ещё несколько десятков компаний, крупных и не очень, для которых она является OEM-производителем.

Количество показов: 81
Компания:  FLIR Systems / Dahua

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

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