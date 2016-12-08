FLIR приобретает разработчика самого маленького в мире беспилотника

Компания FLIR Systems приобрела компанию Prox Dynamics AS — разработчика самого маленького в мире беспилотника. За эту покупку она заплатила $134 млн.

Компания Prox Dynamics основана в Осло в 2007 году и ведёт свою деятельность в Норвегии. Выпускаемый ею беспилотный летательный аппарат PD-100 Black Hornet весит всего лишь 18 г и имеет длину 16 см. Он запускается с руки и предназначен для использования в армии, полиции, спецназе и экстренных службах.

Винт беспилотника работает от мотора, построенного по передовой технологии, которая обеспечивает его малую мощность. Малые размеры и бесшумность работы обеспечивают незаметность устройства, что важно в большинстве вариантов его использования в силовых структурах. Дрон ориентируется с помощью GPS и может лететь по заданному маршруту, а также зависать на одном месте, чтобы управляющий им человек мог разглядеть объект наблюдения.

Управление беспилотником Black Hornet производится с помощью небольшого ручного контроллера, к которому прилагается экран и антенна. Каждая из этих частей имеет небольшие размеры и помещается в сумки, которые человек, управляющий дроном, может на себя навесить. Общее название комплекта — Personal Reconaissance System («Персональная система разведки»).

В дроне Black Hornet уже используется продукт компании FLIR — микротепловизор Lepton. Кроме того, он имеет на борту две камеры видимого диапазона. Аппарат работает под фирменным ПО, которое обеспечивает управление полётом, стабилизацию и связь. Дрон может лететь в течение 25 минут и удаляться от контроллера на расстояние до 1,5 км при наличии прямой видимости.

Теперь, после покупки, компания Prox Dynamics станет в компании FLIR частью отдела видеонаблюдения в подразделении беспилотных воздушных систем. Разработчики из Prox Dynamics смогут работать в тесном взаимодействии со специалистами компании FLIR. Продажи беспилотника Black Hornet пойдут ещё лучше, поскольку будут встроены в систему дистрибуции и техподдержки компании FLIR, а также станут опираться на авторитет её бренда.

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Компания: FLIR Systems

