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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Company News

FLIR приобретает разработчика самого маленького в мире беспилотника


08.12.2016

Компания FLIR Systems приобрела компанию Prox Dynamics AS — разработчика самого маленького в мире беспилотника. За эту покупку она заплатила $134 млн.

Компания Prox Dynamics основана в Осло в 2007 году и ведёт свою деятельность в Норвегии. Выпускаемый ею беспилотный летательный аппарат PD-100 Black Hornet весит всего лишь 18 г и имеет длину 16 см. Он запускается с руки и предназначен для использования в армии, полиции, спецназе и экстренных службах.

Винт беспилотника работает от мотора, построенного по передовой технологии, которая обеспечивает его малую мощность. Малые размеры и бесшумность работы обеспечивают незаметность устройства, что важно в большинстве вариантов его использования в силовых структурах. Дрон ориентируется с помощью GPS и может лететь по заданному маршруту, а также зависать на одном месте, чтобы управляющий им человек мог разглядеть объект наблюдения.

Управление беспилотником Black Hornet производится с помощью небольшого ручного контроллера, к которому прилагается экран и антенна. Каждая из этих частей имеет небольшие размеры и помещается в сумки, которые человек, управляющий дроном, может на себя навесить. Общее название комплекта — Personal Reconaissance System («Персональная система разведки»).

В дроне Black Hornet уже используется продукт компании FLIR — микротепловизор Lepton. Кроме того, он имеет на борту две камеры видимого диапазона. Аппарат работает под фирменным ПО, которое обеспечивает управление полётом, стабилизацию и связь. Дрон может лететь в течение 25 минут и удаляться от контроллера на расстояние до 1,5 км при наличии прямой видимости.

Теперь, после покупки, компания Prox Dynamics станет в компании FLIR частью отдела видеонаблюдения в подразделении беспилотных воздушных систем. Разработчики из Prox Dynamics смогут работать в тесном взаимодействии со специалистами компании FLIR. Продажи беспилотника Black Hornet пойдут ещё лучше, поскольку будут встроены в систему дистрибуции и техподдержки компании FLIR, а также станут опираться на авторитет её бренда.

Количество показов: 470
Компания:  FLIR Systems

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ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

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