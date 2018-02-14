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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Dahua покупает у компании FLIR торговую марку своего же OEM-оборудования


14.02.2018

Компания FLIR Systems объявила о продаже компании Dahua двух своих подразделений, одно из которых — Lorex. Под этой торговой маркой компания FLIR продавала камеры видеонаблюдения видимого диапазона, которые на OEM-началах выпускала для неё Dahua. Таким образом, китайский производитель выкупил право продавать данный ассортимент своей продукции напрямую.

Продукция обоих проданных подразделений, которые имеют штаб-квартиры в Канаде, адресована малому и среднему бизнесу. Это свыше 100 продуктов, которые продаются по всему миру под брендами Lorex, Digimerge и FLIR.

По сообщению компании FLIR, в 2017 году проданные подразделения принесли ей доход в сумме $140 млн. Теперь она получит за них около $29 млн. Компания FLIR, крупнейший мировой производитель тепловизоров, приобрела компанию Lorex в конце 2012 года за $59 млн, чтобы расширить свою базу потребителей недорогой продукции.

Несмотря на то, что с тех пор компания FLIR значительно повысила доступность сенсоров для тепловизоров, она больше не рассматривает потребительский сегмент как стратегическое направление. Её приоритет смещается к критически важным инфраструктурам и предприятиям с различных вертикальных рынков.

«Эти бизнесы более не соответствует нашей стратегии — разрабатывать интеллектуальные решения «под ключ», которые основаны на использовании нескольких длин волн», — говорит Джим Кэннон, президент и CEO компании FLIR. На вопрос о том, почему бизнес Lorex продаётся за меньшую сумму, чем та, за которую она была куплена, FLIR отвечает, что важнейший фактор здесь — давление, под которым находятся цены на потребительском рынке.

Поддержка всех продуктов обоих проданных подразделений будет сразу передана в руки компании Dahua, однако работающая в Северной Америке команда по продажам и маркетингу для малого и среднего бизнеса останется в неприкосновенности. В компании сообщили, что два купленных подразделения будут далее работать как самостоятельная бизнес-единица. Свою команду, отвечающую за продажи и маркетинг в Северной Америке, Dahua собирается расширить.

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Компания:  FLIR Systems / Dahua

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