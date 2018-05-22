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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Владельцы домашних камер видеонаблюдения получили новое средство обмена данными


22.05.2018

Приложение, позволяющее соседям делиться друг с другом изображением со своих камер видеонаблюдения в целях обеспечения собственной безопасности, выпустила компания Ring. Оно стало первым новым продуктом компании после того, как в феврале этого года её купила компания Amazon.

Компания Ring в своё время впервые выпустила новый вид изделия — дверной видеозвонок. Изначально создатель этого стартапа Джейеми Симинофф просил у инвесторов $700 тысяч, а в итоге компания была продана более чем за $1 млрд. Приобретя компанию Ring, а также производителя беспроводных камер Blink, компания Amazon продемонстрировала своё намерение стать серьёзным игроком на рынке домашней безопасности. Выпуск компанией Ring нового приложения — шаг в этом направлении.

Приложение облегчает жителям соседних домов взаимодействие по вопросам безопасности. Через него они могут обмениваться изображением со своих камер видеонаблюдения и информацией о том, что внушает им тревогу.

Установив приложение, пользователь получает приглашение присоединиться к своим соседям. После этого он очерчивает окружающий его географический район, из пределов которого хотел бы получать уведомления о случившихся здесь инцидентах, преступлениях и иных событиях, связанных с безопасностью. Такие уведомления будут поступать в реальном времени. Например, один из участников соседской группы может сообщить, что в его дверь звонил подозрительный субъект, и выложить фото или видеоролик. Другие смогут сразу это прокомментировать, например сообщить, что к ним он тоже приходил.

Местная полиция может также вступить в такое сообщество, чтобы выкладывать в него собственные данные о подозрительных людях и другую информацию. Название приложения — Neighbors («Соседи»). Его интерфейс организован в стилистике социальной сети.

Ранее аналогичное приложение для общего видеоконтроля жилых кварталов силами соседей выпустила компания Vivint. После выхода нового продукта от Ring эксперты размышляют о том, станет ли использование подобных систем общей тенденцией.

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