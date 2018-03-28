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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Соседи обмениваются изображениями с камер видеонаблюдения с помощью нового приложения


28.03.2018

Просматривать изображение от IP-камер соседей и давать им доступ к своим камерам смогут пользователи нового приложения Streety, которое выпустила компания Vivint. Расчёт при этом делается на то, что частные пользователи смогут, объединяя ресурсы, добиваться высокого уровня безопасности.

Работа приложения не зависит от того, камеры какого бренда применяются пользователи. Оно будет распространяться бесплатно, причём для того, чтобы скачать его, совсем не обязательно быть клиентом компании Vivint. Этой весной приложение будет доступно только в США и Канаде.

Если обладатель домашних камер является клиентом компании Vivint, он может выбрать те камеры, изображением от которых он готов делиться с окружающими. Владелец камер, которые не обслуживает Vivint, могут выкладывать видеофрагменты в общую группу.

В жилых кварталах, в отличие от многих коммерческих объектов, чаще всего бывает невозможно выделить несколько ключевых точек, за которыми особенно важно наблюдать. Вместо этого у каждого жителя такие точки — свои. Поэтому объединение ресурсов различных частных систем видеонаблюдения здесь особенно важно.

Приложение Streety позволяет каждому частному жителю смотреть не только за своим домом, но и за соседскими. Людям даётся возможность присматривать за домами тех, кто в отъезде. Несколько десятков домов могут установить постоянное дежурство с общим набором камер. Разбор зафиксированных событий также удобно производить вместе.

Если одного из пользователей интересует информация по какому-либо инциденту или просто появлению подозрительных личностей, он может запросить у соседей видеозаписи. Если владелец камеры одобрит такой запрос, то видеоролик с соответствующей записью отправляется от него в качестве ответа.

Поскольку приложение рассчитано исключительно на взаимодействие между соседями, в него заложено ограничение на дальность связи около 300 метров. В приложение встроена также система верификации от независимого производителя, которая применяется при вступлении в группу нового пользователя.

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