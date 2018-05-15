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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Canon покупает разработчика систем видеоаналитики


15.05.2018

Компания Canon купит израильскую компанию BriefCam, разработчика систем видеоаналитики. Условия предстоящей сделки не разглашаются. В результате компании Canon теперь будут принадлежать три производителя из сферы видеонаблюдения — Axis Communications, Milestone Systems и BriefCam.

Компания BriefCam появилась на рынке в 2007 году с технологией быстрого поиска в видеоархиве Video Synopsis, которая стала популярна среди заказчиков. Позже она активно работала в сфере видеоаналитики и искусственного интеллекта. После покупки продукция компании может стать органичным дополнением для камер, выпускаемых компанией Axis, и для ПО, которое разрабатывает Milestone.

«Приобретение позволит компании BriefCam продолжать поставки на рынок передовых разработок в сфере видеоаналитики, оставаясь при этом отдельной компанией в составе Canon Group», — говорит Тревор Мац, президент и CEO компании BriefCam. Он считает, что возможности компании по продвижению её продукции на различных рынках укрепятся. При этом BriefCam будет там, где это необходимо, действовать совместно с компаниями Axis и Milestone в вопросах развития технологий, производства, использования интеллектуальной собственности и ведения продаж.

Платформа, на которой строятся продукты BriefCam, останется открытой, в результате чего их по-прежнему можно будет использовать в составе систем от других производителей.

Многие эксперты считают покупку удачной. Компания BriefCam сообщила, что в 2017 году её доход увеличился на 100%, и что на 2018 год запланирован такой же рост. Спрос на видеоаналитику высок и будет ещё выше. По данным компании Memoori, около 120 компаний в мире занимаются сейчас видеоаналитикой. С другой стороны, отмечается, что продукция компании BriefCam стоит дорого, и её использование оправдано только для крупных заказчиков.

По мнению специалистов исследовательской компании IHS Markit, сейчас Canon отстаёт в сфере искусственного интеллекта от ряда других крупных компаний. Покупка призвана помочь её преодолеть это отставание.

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Компания:  Canon

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