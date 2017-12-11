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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Honeywell выделит из своего состава бизнес по производству и дистрибуции систем безопасности


11.12.2017

Компания Honeywell выделит из своего состава две новых компании, в которые будет переведена часть её бизнеса. В одной из них сосредоточится производство нескольких видов продукции, в том числе систем безопасности, а также их дистрибуция. В состав другой компании войдут транспортные системы.

Направление Homes and Global Distribution, один из выделяемых бизнесов, будет заключать в своём составе производство и поставки продукции, связанной с домашними отопительными системами, вентиляцией и кондиционированием воздуха, а также систем безопасности и противопожарной защиты. В этой компании будет трудиться около 13 тысяч сотрудников, а её годовой доход составит примерно $4,5 млрд.

В бизнес-направлении Transportation Systems будет собрано обслуживание автомобильных двигателей по всему миру. В штат этой компании войдут порядка 6500 сотрудников.

Оба бизнеса будут действовать как самостоятельные компании со свободным обращением их акций на фондовом рынке. Процесс создания новых компаний предполагается завершить до конца 2018 года.

Решение выделить некоторые виды деятельности последовало после тщательной оценки имеющегося у компании Honeywell портфолио. Специалисты компании проанализировали различные направления её деятельности по многим критериям, в числе которых — перспективы роста, финансовые показатели, динамика рынка, потенциальная вероятность спада и соответствие другим видам бизнеса Honeywell.

В компании считают, что выделение двух бизнесов сделает портфолио компании в большей степени ориентированным на рост и обладающим большей синергией. Открываются пути для оптимизации инвестиций, позволяющей уловить динамику эволюции целевых рынков. Кроме того, выделение позволит сфокусироваться на охвате наиболее подходящих сегментов рынка.

Оба выделенных бизнеса и сама оставшаяся компания Honeywell будут иметь, как считают в её руководстве, больше возможностей для роста. В частности, они смогут проводить более агрессивную политику по вложению капитала, в том числе путём новых слияний и поглощений.

Количество показов: 92
Компания:  Honeywell

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