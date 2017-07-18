Персональное носимое устройство видеонаблюдения рассчитано на сдерживание злоумышленников

Персональное средство видеонаблюдения, которое закрепляется на теле человека, выпустила компания Occly. Устройство ведёт запись с помощью четырёх камер, направленных в разные стороны. Оно в значительной степени рассчитано на то, чтобы фактом своего наличия сдерживать потенциальных злоумышленников.

Персональный видеорегистратор Occly носится на одежде или на любых предметах, например на сумке. В нём, помимо камер, имеется тревожная кнопка, микрофон, сирена, светодиодная подсветка, интерфейс Bluetooth и несколько датчиков охранной сигнализации. Размеры устройства — 8х5х2 см.

Когда один из датчиков срабатывает, включаются сирена и подсветка. Одновременно с этим записанное видеоизображение и звук передаются в облака. Вся важная информация может при этом в режиме реального времени передаваться в центр быстрого реагирования. Его сотрудники по видео- и аудиоматериалам оценят ситуацию, свяжутся с носителем устройства и направят ему в помощь правоохранителей или экстренные службы.

Сдерживающая роль устройства в темноте или сумерках подкрепляется светодиодной подсветкой. Эта роль, однако, не проявится, если злоумышленник не будет знать, что это такое.

Одна из важных особенностей устройства Occly состоит в том, что оно может применяться и в помещении, и на улице. Дома у пользователя оно с помощью функции обнаружения движения и звука HomeWatch становится миниатюрной системой видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Водитель при желании может использовать устройство Occly в качестве автомобильного видеорегистратора, который, к тому же, имеет тревожную кнопку. Родители могут с помощью устройства Occly контролировать своих детей, например по дороге в школу. Сотрудник, который работает в одиночку, может брать устройство с собой, чтобы начальник видел, что у него всё в порядке. Имеется возможность получать удалённо доступ к данным, записанным в устройстве.

Мобильное приложение, загружаемое в устройство, имеет ряд функций. Функция CrowdHelp позволяет пользователю узнать о том, что неподалёку у другого пользователя Occly сработал тревожный датчик. С помощью функции Crime Index пользователь узнаёт, что вошёл в криминогенный район. Заметив что-либо подозрительное, пользователь может через функцию CrowdWise анонимно отметить это место на карте. Данная информация будет доступна другим пользователям.

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