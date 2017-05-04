Глобальный рынок нательных камер набирает обороты

В материалах прогнозного исследования, посвящённого состоянию и перспективам развития мирового рынка нательных камер для армейских и силовых структур, содержится вывод о достаточно высоком потенциале данного направления бизнеса.

В период до 2021 года, который охватывает исследование, темпы роста объёмов продаж военно-полицейских «бодикамов» составят свыше 4% в год. Однако территориальное распределение этой доли не предполагается неравномерным. В Американском макрорегионе, включающем Северную и Южную Америку, львиная доля прироста будет приходиться на США, Бразилию, Канаду и Мексику. При этом в Соединённых Штатах наблюдается рыночный бум нательных камер, сопровождаемый массивной перегруппировкой ключевых игроков этого рынка. Одним из заметных рыночных ходов на американском рынке бодикамов стал ребрендинг компании Taser, прежде специализировавшейся в основном на электрошокерах.

Согласно выводам исследований, максимальные объёмы инвестиций в разработки нательных камер для силовых структур и армии в прогнозный период будут наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе. На данный момент в вооружённых силах стран региона преобладают миниатюрные носимые камеры, не предполагающие крепления к униформе. Соответственно, и продаваться здесь будут по большей части новые модели с расширенной памятью и повышенным сроком автономной работы.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Азия) правительственные структуры скорее присматриваются к бодикамам, чем стремятся к их приобретению. Однако эксперты признают, что внедрение нательных камер в Западной Европе может способствовать обузданию волны насильственных преступлений, вызванной масштабниыми миграциями нескольких последних лет. В России этот рынок пока ещё молод, но на нём уже закрепились определённые марки нательных камер, успевшие заработать репутацию — в частности, нательные видеорегистраторы «ДОЗОР». Разработкой и внедрением этих приборов занимается московская компания «БайтЭрг», специализирующаяся на широком спектре оборудования для систем видеонаблюдения.

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