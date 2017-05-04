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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Глобальный рынок нательных камер набирает обороты


04.05.2017

В материалах прогнозного исследования, посвящённого состоянию и перспективам развития мирового рынка нательных камер для армейских и силовых структур, содержится вывод о достаточно высоком потенциале данного направления бизнеса.

В период до 2021 года, который охватывает исследование, темпы роста объёмов продаж военно-полицейских «бодикамов» составят свыше 4% в год. Однако территориальное распределение этой доли не предполагается неравномерным. В Американском макрорегионе, включающем Северную и Южную Америку, львиная доля прироста будет приходиться на США, Бразилию, Канаду и Мексику. При этом в Соединённых Штатах наблюдается рыночный бум нательных камер, сопровождаемый массивной перегруппировкой ключевых игроков этого рынка. Одним из заметных рыночных ходов на американском рынке бодикамов стал ребрендинг компании Taser, прежде специализировавшейся в основном на электрошокерах.

Согласно выводам исследований, максимальные объёмы инвестиций в разработки нательных камер для силовых структур и армии в прогнозный период будут наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе. На данный момент в вооружённых силах стран региона преобладают миниатюрные носимые камеры, не предполагающие крепления к униформе. Соответственно, и продаваться здесь будут по большей части новые модели с расширенной памятью и повышенным сроком автономной работы.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Азия) правительственные структуры скорее присматриваются к бодикамам, чем стремятся к их приобретению. Однако эксперты признают, что внедрение нательных камер в Западной Европе может способствовать обузданию волны насильственных преступлений, вызванной масштабниыми миграциями нескольких последних лет. В России этот рынок пока ещё молод, но на нём уже закрепились определённые марки нательных камер, успевшие заработать репутацию — в частности, нательные видеорегистраторы «ДОЗОР». Разработкой и внедрением этих приборов занимается московская компания «БайтЭрг», специализирующаяся на широком спектре оборудования для систем видеонаблюдения.

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Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.


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