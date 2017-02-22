Нательные камеры могли бы помочь в раскрытии громкого убийства

Убийство сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Куала-Лумпуре не удалось раскрыть по горячим следам, несмотря на то, что инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Судя по сообщениям прессы, следствие по-прежнему не в состоянии восстановить ход событий.

Облетевшие мировой телеэфир кадры убийства Ким Чен Нама в аэропорту малайзийской столицы в который раз поставили под сомнение адекватность использования средства видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Многие из наших коллег по отрасли безопасности выразили недоумение по поводу заведомо низкого качества изображений в системе: видеозаписи, имеющие отношение к происшествию, появились на ресурсе YouTube. Если записи являются подлинными, то при имеющемся разрешении распознавание лиц возможно лишь на ограниченном расстоянии от камер, которых в аэропорту, судя по набору ракурсов, весьма немного.

По мнению Евгения Ерошина, директора по маркетингу компании «БайтЭрг», надеяться лишь на стационарные камеры видеонаблюдения, даже в достаточном количестве и качестве, в местах массового скопления людей рискованно. А вот если усилить службу охраны аэропорта относительно недорогими нательными видеорегистраторами (так называемые «бодикамы»), потенциальные злоумышленники сильно задумаются, прежде чем идти «на дело». Во-первых, съёмки нательных камер способны существенно усилить базу видеодоказательств при расследовании инцидентов. Во-вторых, сам факт ношения камер патрульными является мерой защиты. Стационарные камеры можно обойти, даже если это затенённые купольники, а вот от нательной не скрыться.

Компания «БайтЭрг» — российский производитель оборудования для систем видеонаблюдения, выпускающий линейку нательных видеорегистраторов «ДОЗОР». Нательные камеры в последние годы распространились не только в охранных структурах, но и среди обычных граждан. В разных странах мира добровольцы с носимыми регистраторами нередко оказываются источниками ценнейших доказательств, способствуя раскрытию преступлений и правонарушений, а также общему сдерживанию криминальной активности. Однако, судя по состоянию расследования трагедии в аэропорту Куала-Лумпура, такого рода записями малайзийская полиция не располагает.

Напомним, что инцидент произошёл утром 13 февраля. Причина смерти брата северокорейского лидера на данный момент так и не установлена. По изображениям с телекамер удалось установить лишь самые общие моменты: к потерпевшему, находившемуся у стойки регистрации, подошли две женщины, одна из которых набросила на его лицо нечто вроде салфетки. Женщины быстро разошлись в разных направлениях, а Ким Чен Нам обратился к охранникам, пожаловавшись на ухудшение самочувствия, те отвели его в медпункт и вызвали «скорую». По дороге в больницу кореец скончался — вскрытие не позволило определить, от чего именно.

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