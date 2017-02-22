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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Events

Нательные камеры могли бы помочь в раскрытии громкого убийства


22.02.2017

Убийство сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Куала-Лумпуре не удалось раскрыть по горячим следам, несмотря на то, что инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Судя по сообщениям прессы, следствие по-прежнему не в состоянии восстановить ход событий.

Облетевшие мировой телеэфир кадры убийства Ким Чен Нама в аэропорту малайзийской столицы в который раз поставили под сомнение адекватность использования средства видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Многие из наших коллег по отрасли безопасности выразили недоумение по поводу заведомо низкого качества изображений в системе: видеозаписи, имеющие отношение к происшествию, появились на ресурсе YouTube. Если записи являются подлинными, то при имеющемся разрешении распознавание лиц возможно лишь на ограниченном расстоянии от камер, которых в аэропорту, судя по набору ракурсов, весьма немного.

По мнению Евгения Ерошина, директора по маркетингу компании «БайтЭрг», надеяться лишь на стационарные камеры видеонаблюдения, даже в достаточном количестве и качестве, в местах массового скопления людей рискованно. А вот если усилить службу охраны аэропорта относительно недорогими нательными видеорегистраторами (так называемые «бодикамы»), потенциальные злоумышленники сильно задумаются, прежде чем идти «на дело». Во-первых, съёмки нательных камер способны существенно усилить базу видеодоказательств при расследовании инцидентов. Во-вторых, сам факт ношения камер патрульными является мерой защиты. Стационарные камеры можно обойти, даже если это затенённые купольники, а вот от нательной не скрыться.

Компания «БайтЭрг» — российский производитель оборудования для систем видеонаблюдения, выпускающий линейку нательных видеорегистраторов «ДОЗОР». Нательные камеры в последние годы распространились не только в охранных структурах, но и среди обычных граждан. В разных странах мира добровольцы с носимыми регистраторами нередко оказываются источниками ценнейших доказательств, способствуя раскрытию преступлений и правонарушений, а также общему сдерживанию криминальной активности. Однако, судя по состоянию расследования трагедии в аэропорту Куала-Лумпура, такого рода записями малайзийская полиция не располагает.

Напомним, что инцидент произошёл утром 13 февраля. Причина смерти брата северокорейского лидера на данный момент так и не установлена. По изображениям с телекамер удалось установить лишь самые общие моменты: к потерпевшему, находившемуся у стойки регистрации, подошли две женщины, одна из которых набросила на его лицо нечто вроде салфетки. Женщины быстро разошлись в разных направлениях, а Ким Чен Нам обратился к охранникам, пожаловавшись на ухудшение самочувствия, те отвели его в медпункт и вызвали «скорую». По дороге в больницу кореец скончался — вскрытие не позволило определить, от чего именно.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

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