Обязательное видеонаблюдение в гостиницах поможет в борьбе с преступностью

Обязательная установка камер видеонаблюдения в отелях и мотелях введена в городе Индепенденс, штат Миссури (США). Данная мера дополнила введение аналогичного требования для магазинов шаговой доступности, а также табачных, которое состоялось в 2016 году. Всё это, как рассчитывают власти города, поможет им бороться с преступностью.

Установить системы видеонаблюдения отели и мотели должны до 1 июля. Им же предстоит потом за свой счёт их поддерживать. В поле зрения этих систем следует включить въезды на парковки, имеющиеся при гостиницах. Архив надлежит держать не так уж и долго — семь дней. На мини-гостиницы типа «ночлег и завтрак» новый закон не распространяется.

Ранее полиция зафиксировала значительное число краж на парковках при некоторых гостиницах. Прошлым летом там было вскрыто в общей сложности 60 автомобилей. Выяснилось, что многие гостиницы не имеют систем видеонаблюдения. При этом троих грабителей удалось поймать, именно с его помощью. В полиции также утверждают, что в тех гостиницах, которые ранее устанавливали системы видеонаблюдения, наблюдалось существенное снижение числа преступлений.

Возлагая на видеонаблюдение большие надежды, городские власти уверены, что оно не только сдерживает злоумышленников самим фактом своего присутствия и позволяет найти тех, кто совершает недобрые дела прямо в кадре, но и помогает в расследовании преступлений, которые совершаются где-то в других местах.

В июне Городской совет пересмотрел также нормы регулирования для отелей и мотелей. Теперь необходимо, чтобы проживающий при регистрации сообщал свои подлинные идентификационные данные, а также номер кредитной карты. Предоставление ложной ID-информации объявлено вне закона. Гостиницы обязаны хранить регистрационные сведения о гостях три года. В одном номере в течение 24 часов не может смениться более двух жильцов.

Некоторые другие города США также идут на подобные меры. Например, недавно обязательное видеонаблюдение в магазинах шаговой доступности было введено в городе Мэдисон, штат Висконсин.