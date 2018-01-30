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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Обязательное видеонаблюдение в гостиницах поможет в борьбе с преступностью


30.01.2018

Обязательная установка камер видеонаблюдения в отелях и мотелях введена в городе Индепенденс, штат Миссури (США). Данная мера дополнила введение аналогичного требования для магазинов шаговой доступности, а также табачных, которое состоялось в 2016 году. Всё это, как рассчитывают власти города, поможет им бороться с преступностью.

Установить системы видеонаблюдения отели и мотели должны до 1 июля. Им же предстоит потом за свой счёт их поддерживать. В поле зрения этих систем следует включить въезды на парковки, имеющиеся при гостиницах. Архив надлежит держать не так уж и долго — семь дней. На мини-гостиницы типа «ночлег и завтрак» новый закон не распространяется.

Ранее полиция зафиксировала значительное число краж на парковках при некоторых гостиницах. Прошлым летом там было вскрыто в общей сложности 60 автомобилей. Выяснилось, что многие гостиницы не имеют систем видеонаблюдения. При этом троих грабителей удалось поймать, именно с его помощью. В полиции также утверждают, что в тех гостиницах, которые ранее устанавливали системы видеонаблюдения, наблюдалось существенное снижение числа преступлений.

Возлагая на видеонаблюдение большие надежды, городские власти уверены, что оно не только сдерживает злоумышленников самим фактом своего присутствия и позволяет найти тех, кто совершает недобрые дела прямо в кадре, но и помогает в расследовании преступлений, которые совершаются где-то в других местах.

В июне Городской совет пересмотрел также нормы регулирования для отелей и мотелей. Теперь необходимо, чтобы проживающий при регистрации сообщал свои подлинные идентификационные данные, а также номер кредитной карты. Предоставление ложной ID-информации объявлено вне закона. Гостиницы обязаны хранить регистрационные сведения о гостях три года. В одном номере в течение 24 часов не может смениться более двух жильцов.

Некоторые другие города США также идут на подобные меры. Например, недавно обязательное видеонаблюдение в магазинах шаговой доступности было введено в городе Мэдисон, штат Висконсин.

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Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

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