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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Магазины шаговой доступности обяжут использовать видеонаблюдение


12.01.2018

Закон, который обяжет все магазины шаговой доступности вести у себя видеонаблюдение, может быть принят в городе Мэдисон, штат Висконсин (США). Особенность этого плана состоит в том, что большое внимание уделяется качеству камер и получаемой ими картинки.

Полицейский департамент города и ранее обсуждал подобную меру — беспокойство вызывал рост числа убийств и инцидентов с огнестрельным оружием. Поэтому предложение ввести в магазинах «принудительный мониторинг», которое сделал мэр города Поль Соглин, полицейские встретили с одобрением. «Это укрепит общественную безопасность, сохранит жизни людей и поможет задерживать преступников в «горячих» районах», — говорит мэр, и полицейские с ним согласны.

Однако сами владельцы магазинов по поводу данного предложения не испытывают восторга. В Национальной ассоциации магазинов шаговой доступности США не относят установку камер видеонаблюдения к числу наиболее действенных мер безопасности.

«Обязательная установка телекамер — хорошее дело, но для магазина это не главное», — подчёркивает вице-президент ассоциации Джефф Ленард. Он отмечает, что важнее убрать с окон рекламу, из-за которой с улицы не видно, что происходит внутри, а также обеспечить хорошее освещение. Кроме того, следует минимизировать количество наличных денег на руках у кассиров, используя для этого сейфы с механизмом Drop-In, в которых имеется входное отверстие для купюр.

Если закон будет принят, то в каждом магазине под наблюдение необходимо будет взять все прилавки и кассы. Система видеонаблюдения должна будет обеспечить чёткое изображение лиц всех входящих, позволяющее идентифицировать их. В магазинах также нужно будет поддерживать освещение, достаточное для эффективной работы камер. Кроме того, закон предусматривает обязательное видеонаблюдение на АЗС.

Видеоархив в магазинах придётся хранить 30 дней. Если городские власти сделают владельцу магазина запрос о каком-то эпизоде, попавшем в архив системы, то эти видеофрагменты нужно будет сохранять ещё дольше — сколько потребуется.

Закон об обязательном видеонаблюдении будет вынесен на рассмотрение в Городском совете. В случае его принятия он вступит в действие через полгода после голосования.

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