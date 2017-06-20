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Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
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Security News





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Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Работа по совместительству — с нательными камерами


20.06.2017

Американских полицейских, использующих в служебное время нательные камеры, могут заставить носить устройства и во внеурочное время — в частности, при работе по совместительству, требующей ношения формы.

Поводом к обсуждению такого решения стало два близких по времени инцидента в одном из городов штата Северная Каролина — полицейский смертельно ранил подростка в торговом центре, где подрабатывал охранником; через некоторое время его коллега подстрелил дебошира-участника потасовки в ресторане, в котором «халтурил». Поскольку нательных камер ни в одном, ни в другом случае полицейские не использовали, возник целый ряд затруднений с расследованием обстоятельств этих происшествий. В результате пострадала репутация местной полиции: журналисты, активисты-правозащитники и блогеры накинулись на правоохранителей с критикой.

В штате Луизиана в ноябре 2015 года полицейский застрелил шестилетнего мальчика в перестрелке, последовавшей за автомобильной погоней. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к сорока годам тюремного заключения. Ключевым вещественным доказательством в уголовном деле стала видеозапись, сделанная на нательный видеорегистратор другого полицейского, также подрабатывавшего во внеслужебное время в муниципальной охране. На записи чётко видно, что в финале погони водитель поднял вверх руки и не оказывал сопротивления, однако офицер-убийца и его напарник произвели 18 выстрелов по автомобилю, не подозревая о том, что на переднем сиденье находится ребёнок.

По данным агентства АР, уже в пяти из двадцати крупнейших городов США полицейским вменено в обязанности не расставаться с нательными камерами во время внеурочных «подработок». Однако находятся и те, кто считает данную меру избыточной. Один из наиболее распространённых аргументов против ношения камер во внеслужебное время состоит в том, что увеличение времени работы камер ведёт к снижению срока службы их аккумуляторных батарей. Что окажется главнее — репутация правоохранителей или экономия расходов — покажет время.

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Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.


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