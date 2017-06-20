Работа по совместительству — с нательными камерами

Американских полицейских, использующих в служебное время нательные камеры, могут заставить носить устройства и во внеурочное время — в частности, при работе по совместительству, требующей ношения формы.

Поводом к обсуждению такого решения стало два близких по времени инцидента в одном из городов штата Северная Каролина — полицейский смертельно ранил подростка в торговом центре, где подрабатывал охранником; через некоторое время его коллега подстрелил дебошира-участника потасовки в ресторане, в котором «халтурил». Поскольку нательных камер ни в одном, ни в другом случае полицейские не использовали, возник целый ряд затруднений с расследованием обстоятельств этих происшествий. В результате пострадала репутация местной полиции: журналисты, активисты-правозащитники и блогеры накинулись на правоохранителей с критикой.

В штате Луизиана в ноябре 2015 года полицейский застрелил шестилетнего мальчика в перестрелке, последовавшей за автомобильной погоней. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к сорока годам тюремного заключения. Ключевым вещественным доказательством в уголовном деле стала видеозапись, сделанная на нательный видеорегистратор другого полицейского, также подрабатывавшего во внеслужебное время в муниципальной охране. На записи чётко видно, что в финале погони водитель поднял вверх руки и не оказывал сопротивления, однако офицер-убийца и его напарник произвели 18 выстрелов по автомобилю, не подозревая о том, что на переднем сиденье находится ребёнок.

По данным агентства АР, уже в пяти из двадцати крупнейших городов США полицейским вменено в обязанности не расставаться с нательными камерами во время внеурочных «подработок». Однако находятся и те, кто считает данную меру избыточной. Один из наиболее распространённых аргументов против ношения камер во внеслужебное время состоит в том, что увеличение времени работы камер ведёт к снижению срока службы их аккумуляторных батарей. Что окажется главнее — репутация правоохранителей или экономия расходов — покажет время.