 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





ДОЗОР77 - персональные видеорегистраторы №1 в России
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Нательные камеры защитят репутацию авиакомпании — в следующий раз


14.04.2017

Инцидент на борту самолёта крупнейшего американского перевозчика United Airlines бурно обсуждается в прессе и социальных сетях. Видеозаписи того, как охранники выдворяли пассажира из салона переполненного воздушного судна, получили статус «вирусных».

Американский врач вьетнамского происхождения оказался жертвой так называемого овербукинга, или перебронирования: на занятое им место было продано два билета. По правилам большинства авиакомпаний, в таких случаях место предоставляется пассажиру, который первым прошёл регистрацию. На предложение бортпроводника покинуть салон пассажир отреагировал неадекватно, и возник конфликт, в результате которого скандалиста решили насильственно удалить из салона самолёта.

Сцена «выноса тела» оказалась снятой на смартфоны, и видео, естественно, попало в сервис YouTube и соцсети. Особенно отличились обеспечившие больше ста миллионов просмотров китайские пользователи, принявшись обвинять авиакомпанию в расизме. Бушующий медиа-скандал привёл к падению рыночной стоимости перевозчика, составившему в денежном выражении более 600 миллионов долларов. Комментаторы в СМИ судачат о PR-провале United Airlines. Руководство компании действительно допустило ряд ошибок в публичной реакции на произошедшее: извинения от первого лица были опубликованы лишь после того, как прессу и Интернет заполнили возмущённые ремарки по поводу этической стороны вопроса.

Однако у проблемы конфликтов на борту есть ещё и техническая сторона. Если бы авиакомпания позаботилась о том, чтобы снабдить команды воздушных судов нательными камерами, действия бортпроводника, пассажира и охранников были бы зафиксированы на видеозаписях со статусом свидетельских показаний. Пассажир нарушил американские законы, не выполнив указание бортпроводника, и до судебного разбирательства дело может и не дойти. А вот репутация перевозчика в очередной раз была поставлена под удар. И единственным вариантом компенсировать репутационные потери могла бы быть публикация видео, зафиксированного «от первого лица» на носимый видеорегистратор.

;

Возврат к списку

Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.



Hits 46833127
25671
Hosts 4346421
966
Visitors 7975138
2221

38

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582