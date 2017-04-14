Нательные камеры защитят репутацию авиакомпании — в следующий раз

Инцидент на борту самолёта крупнейшего американского перевозчика United Airlines бурно обсуждается в прессе и социальных сетях. Видеозаписи того, как охранники выдворяли пассажира из салона переполненного воздушного судна, получили статус «вирусных».

Американский врач вьетнамского происхождения оказался жертвой так называемого овербукинга, или перебронирования: на занятое им место было продано два билета. По правилам большинства авиакомпаний, в таких случаях место предоставляется пассажиру, который первым прошёл регистрацию. На предложение бортпроводника покинуть салон пассажир отреагировал неадекватно, и возник конфликт, в результате которого скандалиста решили насильственно удалить из салона самолёта.

Сцена «выноса тела» оказалась снятой на смартфоны, и видео, естественно, попало в сервис YouTube и соцсети. Особенно отличились обеспечившие больше ста миллионов просмотров китайские пользователи, принявшись обвинять авиакомпанию в расизме. Бушующий медиа-скандал привёл к падению рыночной стоимости перевозчика, составившему в денежном выражении более 600 миллионов долларов. Комментаторы в СМИ судачат о PR-провале United Airlines. Руководство компании действительно допустило ряд ошибок в публичной реакции на произошедшее: извинения от первого лица были опубликованы лишь после того, как прессу и Интернет заполнили возмущённые ремарки по поводу этической стороны вопроса.

Однако у проблемы конфликтов на борту есть ещё и техническая сторона. Если бы авиакомпания позаботилась о том, чтобы снабдить команды воздушных судов нательными камерами, действия бортпроводника, пассажира и охранников были бы зафиксированы на видеозаписях со статусом свидетельских показаний. Пассажир нарушил американские законы, не выполнив указание бортпроводника, и до судебного разбирательства дело может и не дойти. А вот репутация перевозчика в очередной раз была поставлена под удар. И единственным вариантом компенсировать репутационные потери могла бы быть публикация видео, зафиксированного «от первого лица» на носимый видеорегистратор.

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