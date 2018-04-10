Интеллектуальные IP-камеры видеонаблюдения для охраны периметра RVi-IPC42Z5 и RVi-IPC42Z12 V.2

Компания RVi Group сообщила о поступлении в продажу новых интеллектуальных IP-камер видеонаблюдения RVi-IPC42Z5 (7-35) и RVi-IPC42Z12 V.2 (5.3-64). Они имеют цилиндрическое исполнение и обеспечивают разрешение 2 мегапикселя.

Новые камеры хорошо подходят для охраны периметра. Модель RVi-IPC42Z5 (7-35) оснащена трансфокатором с фокусным расстоянием, меняющимся от 7 до 35 мм. Изображение, пригодное для распознавания автомобильных номеров, она получает на расстоянии 40 м. Трансфокатор телекамеры RVi-IPC42Z12 V.2 (5.3-64) имеет диапазон изменения фокусного расстояния от 5,3 до 64 мм. Для неё расстояние, с которого распознаются номера машин, достигает 100 м.

Обе телекамеры построены на матрице SONY IMX290 и процессоре Ambarella S3LM. Изображение с разрешением 1920x1080 они формируют и обрабатывают со скоростью 50 к/с. Видеопоток сжимается в новых IP-телекамерах кодеками H.265 и H.265+, что позволяет эффективно снижать нагрузку на сеть и уменьшать ёмкость хранения.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) имеет в новых камерах видеонаблюдения аппаратную реализацию. Она обеспечивает проработанное изображение в условиях контрастного освещения сцены.

Каждая из новинок снабжена мощной ИК-подсветкой. Её дальность составляет 100 метров для модели RVi-IPC42Z5 (7-35) и 200 метров для камеры RVi-IPC42Z12 V.2 (5.3-64). Каждая телекамера имеет аудиовход и аудиовыход, а также два тревожных входа и один выход.

Ещё одним достоинством новых камер является интеллектуальный анализ изображения. Они обнаруживают пересечение линий и периметров в пределах своей зоны видимости и наличие лиц в кадре. Кроме того, камеры реагируют на движение в кадре и детектируют звуки.

IP-видеокамеры заключены в металлический корпус. Высокий класс защиты от пыли и влаги — IP67 — делает их приспособленными для работы в неблагоприятных внешних условиях. Дополнением к этому служит широкий диапазон рабочих температур новых камер — от -40 до +60°С. Питание IP-камеры получают по технологии PoE стандарта 802.3af либо от источника постоянного тока 12 B.

Количество показов: 1



Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

