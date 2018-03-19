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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новый IP-видеорегистратор RVi-IPN16/8-4K V.2 с форматом сжатия H.265 и разрешением записи до 4К


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19.03.2018

Компания RVi Group представила новый IP-видеорегистратор (NVR) с поддержкой разрешения 4К — RVI-IPN16/8-4K V.2, который пришел на смену модели RVi-IPN16/8-4K.

Основные особенности новинки:

Установка 8 жестких дисков с максимальным объемом до 10 Тбайт.

Поддержка кодирования по стандарту H.265 позволяет снизить до 40% объем трафика, а также организовать видеоархив на 100 дней постоянной записи с 16 камер в разрешении 4 Мп со скоростью записи 25 к/с. Возможность подключения IP-камер видеонаблюдения с максимальным разрешением до 8 Мп (4К). Максимальный входящий битрейт составляет 200 Мбит/с.

IP-видеорегистратор RVi-IPN16/8-4K V.2 оснащен 16 тревожными входами и 4 выходами, благодаря чему можно существенно повысить функциональность системы видеонаблюдения на объекте за счет подключения дополнительных устройств, таких как: датчики движения, открытия двери, разбития стекла и т.д., а также исполнительных устройств.

Максимальное разрешение отображения (HDMI) — 3840х2160, благодаря чему можно выводить изображение на 4К телевизоры и мониторы без потери качества. Видеовыходы HDMI поддерживают передачу звука для прослушивания аудио с камер.

Поддержка встроенной видеоаналитики IP-камер видеонаблюдения и функции детектирования лиц позволяет оперативно акцентировать внимание оператора на инцидентах.

Поддержка видеоаналитики в архиве (поиск лиц, пересечение линии в заданном направление), которая упрощает поиск интересующих событий в архиве.

Для достижения экономии трафика при использовании кодека H.265 рекомендуется использовать данные модели регистраторов только с IP-камерами торговой марки RVi, поддерживающими передачу видеопотока с использованием кодека H.265 . Снижение трафика при построении системы с камерами других торговых марок с поддержкой кодека H.265 не гарантируется.

Новинка поддерживает функцию ANR — восстановление централизованного архива на регистраторе при потере соединения с камерами видеонаблюдения (также поддерживающими данную функцию) из локального архива видеокамеры (SD карта).

Количество показов: 77
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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