Новый IP-видеорегистратор RVi-IPN16/8-4K V.2 с форматом сжатия H.265 и разрешением записи до 4К

Компания RVi Group представила новый IP-видеорегистратор (NVR) с поддержкой разрешения 4К — RVI-IPN16/8-4K V.2, который пришел на смену модели RVi-IPN16/8-4K.

Основные особенности новинки:

Установка 8 жестких дисков с максимальным объемом до 10 Тбайт.

Поддержка кодирования по стандарту H.265 позволяет снизить до 40% объем трафика, а также организовать видеоархив на 100 дней постоянной записи с 16 камер в разрешении 4 Мп со скоростью записи 25 к/с. Возможность подключения IP-камер видеонаблюдения с максимальным разрешением до 8 Мп (4К). Максимальный входящий битрейт составляет 200 Мбит/с.

IP-видеорегистратор RVi-IPN16/8-4K V.2 оснащен 16 тревожными входами и 4 выходами, благодаря чему можно существенно повысить функциональность системы видеонаблюдения на объекте за счет подключения дополнительных устройств, таких как: датчики движения, открытия двери, разбития стекла и т.д., а также исполнительных устройств.

Максимальное разрешение отображения (HDMI) — 3840х2160, благодаря чему можно выводить изображение на 4К телевизоры и мониторы без потери качества. Видеовыходы HDMI поддерживают передачу звука для прослушивания аудио с камер.

Поддержка встроенной видеоаналитики IP-камер видеонаблюдения и функции детектирования лиц позволяет оперативно акцентировать внимание оператора на инцидентах.

Поддержка видеоаналитики в архиве (поиск лиц, пересечение линии в заданном направление), которая упрощает поиск интересующих событий в архиве.

Для достижения экономии трафика при использовании кодека H.265 рекомендуется использовать данные модели регистраторов только с IP-камерами торговой марки RVi, поддерживающими передачу видеопотока с использованием кодека H.265 . Снижение трафика при построении системы с камерами других торговых марок с поддержкой кодека H.265 не гарантируется.

Новинка поддерживает функцию ANR — восстановление централизованного архива на регистраторе при потере соединения с камерами видеонаблюдения (также поддерживающими данную функцию) из локального архива видеокамеры (SD карта).

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

