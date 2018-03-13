Профессиональные решения контроля доступа для спортивных объектов

Требования, предъявляемые к современным спортивным аренам многогранны. Стадион не должен простаивать без дела в перерывах между спортивными мероприятиями, а должен быть центром притяжения горожан, местом, где можно приятно и с пользой провести свой досуг. Современный стадион — это не просто спортивная арена, это многофункциональный комплекс, способный принять наряду со спортивными мероприятиями еще и другие знаковые события, происходящие в жизни современного города, такие как концерты, городские праздники, выставки и другие массовые мероприятия.

В связи с этим при проектировании спортивных арен возникает масса сложностей у архитекторов и проектировщиков, ведь принимаемые проектные решения должны обеспечивать самый высокий уровень безопасности и в тоже время удовлет ворять требованиям заказчика по организации объемно-планировочных решений. В портфеле решений dormakaba имеется много интересных, а порой и уникальных продуктов, о которых мы расскажем вам в этой статье.



Посещение стадиона начинается с входных групп, имен но на этой зоне

сосредоточен основной фокус комплексной системы безопасности.

ВХОДНАЯ ГРУППА

Посещение стадиона начинается с входных групп, именно на этой зоне сосредоточен основной фокус комплексной системы безопасности стадиона, центральное место которой заслуженно занимают турникеты dormakaba, интегрированные с билетно-кассовой системой в единый программно-аппаратный комплекс, предоставляющий санкционированный допуск болельщиков на игру любимой команды и обеспечивающий беспрепятственную эвакуацию в случаях чрезвычайных ситуаций. Для решения этой непростой задачи идеаль но подходят трехштанговые тумбовые турникеты TPB-E01, которые можно установить на мобильные платформы, что обеспечивает дополнительную гибкость в организации про пускной системы. Полноростовые турникеты с эвакуационной калиткой TTS-M03 отлично зарекомендовали себя как решение, обеспечивающее эвакуацию с территории стадиона.



Полноростовые турникеты с эвакуационной калиткой TTS-M03,

обеспечивающее эвакуацию с территории стадиона.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Служебные помещения стадиона, VIP-зоны, въезды и выезды на территорию спортивного комплекса могут быть надежно защищены одной из самых надежных и защищенных СКУД, системой dormakaba Exos 9300. Топология системы, применяемые интерфейсы, протоколы, алгоритмы передачи и шифрования данных исключают возможности несанкционированный доступа к служебной информации и копирования носителей электронных пропусков. Система включает в себя как традиционное проводное решение, так и беспроводные компоненты, которые с успехом можно использовать для оборудования внутренних цель ностеклянных дверей, например, в VIP-зонах. Система через OPC-сервер, протоколы BACnet, SNMP может быть интегрирована с внешними система в единый комплекс инженерно-технических систем безопасности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ

Система управления эвакуационными выходами dormakaba TMS позволяет оборудовать эвакуационные и аварийные выходы электромеханическими и электромагнитными запорными устройствами, обеспечивающие с одной стороны надежное запирание дверей при ежедневной эксплуатации, c другой стороны гарантированную разблокировку дверей в случае эвакуации. Исполнительные устройства, контроллеры, дверные терминалы, блоки управления и индикации объединяются по цифровой шине DCW (Dormakaba Connect and Work) в единую систему. Отображение состояния и управление дверьми осуществляется в графическом интерфейсе программного обеспечения TMS Soft.



Система управления эвакуационными выходами.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Внешний вид входных и внутренних дверей оказывают большое влияние на общий облик и интерьер стадиона. Именно поэтому специалисты компании уделяют большое внимание комплексному оснащению дверей фурнитурой и исполнительными механизмами. Накопленный огромный опыт инженеров компании позволяет разработать профессиональные дверные решения, удовлетворяющие как высоким дизайнерским требованиям, так и обеспечивающим высочайший уровень безопасности людей и объекта в целом.

В продуктовом портфеле компании присутствуют все необходимое оборудование — дверные доводчики, электромеханические и электромагнитные замки, электрозащелки, моторные замки, оборудование антипаники и дверная фурнитура. Специальные решения на базе автоматических приводов dormakaba ED 250 и оборудования антипаники PHA 2500 позволяют автоматизировать эвакуационные двери, которые будут открываться автоматически в случае пожара и служить дополнительным клапаном подачи свежего воздуха, увеличивая эффективность системы автоматики противопожарной защиты стадиона.

ДОСТУП ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Большое внимание компания уделяет решениям, позволяющим повысить удобство и комфорт посетителей стадиона. Решения dormakaba на базе автоматических приводов позволяет создать безбарьерную среду для маломобильных групп населения, удачным примеров которой можно назвать решение «Безбарьерный санузел». В специальной слот электроники распашного автоматического привода ED 250 устанавливается плата, так называемая функциональная карта, где зашита логика работы «Безбарьерного санузла», кнопок управления, индикаторов «Свободно/ Занято» и других исполнительных механизмов. Таким образом именно привод без участия до полнительных контроллеров управляет всеми устройствами, которые используются в данном решении.



Горизонтальные раздвижные стеклянные перегородки dormakaba HSW.

ТРИБУНЫ

В качестве решений для таких помещений, как VIP-ложи, могут применяться раздвижные стеклянные перегородки dormakaba HSW.

Это стильная, легко обслуживаемая абсолютно прозрачная безрамная система стеклянных стен, имеющая встроенные функциональные элементы, обеспечивающие их легкую трансформацию в открытое или закрытое положение.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Как мы уже говорили ранее, современный стадион — это многофункциональный комплекс, на котором могут проходить различные мероприятия, такие как выставки и семинары, требующие мобильности в организации пространства. Здесь на помощь может прийти уникальное решение компании dormakaba — автоматические мобильные звукоизолирующие стены VARIFLEX. В случае необходимости в считанные минуты по заданному сценарию стеновые панели VARIFLEX, передвигаясь по трекам, сами изменят планировку помещения.



Уникальное решение компании dormakaba —

автоматические мобильные звукоизолирующие стены VARIFLEX.

На стадионах по всему миру можно встретить решения компании dormakaba, обеспечивающие с одной стороны высочайший уровень безопасности объектов, а с другой высокий уровень комфорта, позволяющий сполна на сладится спортивным праздником. В заключении статьи хотелось бы отметить, что у экспертов компании dormakaba накоплен огромный опыт по оснащению спортивных объектов, которым компания готова поделиться с заказчиками строительства стадионов, архитекторами, проектными организациями и генеральными подрядчиками. Ниже приведен перечень некоторых спортивных объектов на территории России и СНГ, на которых установлено оборудование dormakaba.

Спортивные объекты XXII Зимних Олимпий ских игр «Сочи — 2014», г. Сочи;

БСА «Лужники», г. Москва, улица Лужники, 24;

Спорткомплекс «Олимпийский», г. Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 1;

Высокогорный спортивный комплекс «Медео», г. Алма-Аты, Республика Казахстан;

НСК «Олимпийский», Украина, г. Киев;

Стадион «Донбасс Арена», Украина, г. Донецк;

Дворец спорта им. Балуана Шолака, г. Алма Аты, Республика Казахстан;

Дворец спорта «Казахстан», г. Астана, Республи ка Казахстан;

Центральный стадион, г. Екатеринбург;

Стадион им. Кадырова, Чеченская Республи ка, г. Грозный;

Футбольный стадион «Астана-Арена», г. Астана, Республика Казахстан;

Крытый конькобежный стадион, г. Астана, Республика Казахстан;

Лыжно-биатлонный стадион, г. Алма-Аты, Республика Казахстан;

Стадион «Труд», МО, г. Подольск;

Ледовый дворец «Арена Мытищи», Москов ская область, г. Мытищи;

Ледовый дворец «Арена-Авангард», г. Омск;

Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена», г. Казань;

Конькобежный центр «Коломна», Москов ская область, г. Коломна;

Ледовый хоккейный центр «Витязь», Москов ская область, г. Чехов.

Автор: Денис ШУБИН

Спецификатор по СКУД, отдел консалтинга и проектирования компании dormakaba

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