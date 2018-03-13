Профессиональные решения контроля доступа для спортивных объектов

13.03.2018
Требования, предъявляемые к современным спортивным
аренам многогранны. Стадион не должен простаивать без
дела в перерывах между спортивными мероприятиями, а должен быть центром притяжения горожан, местом, где можно
приятно и с пользой провести свой досуг. Современный стадион — это не просто спортивная арена, это многофункциональный комплекс, способный принять наряду со спортивными мероприятиями еще и другие знаковые события, происходящие
в жизни современного города, такие как концерты, городские
праздники, выставки и другие массовые мероприятия.
В связи с этим при проектировании спортивных арен возникает масса сложностей у архитекторов и проектировщиков,
ведь принимаемые проектные решения должны обеспечивать
самый высокий уровень безопасности и в тоже время удовлет
ворять требованиям заказчика по организации объемно-планировочных решений. В портфеле решений dormakaba имеется
много интересных, а порой и уникальных продуктов, о которых
мы расскажем вам в этой статье.
Посещение стадиона начинается с входных групп, имен
но на этой зоне
сосредоточен
основной фокус комплексной
системы безопасности.
ВХОДНАЯ ГРУППА
Посещение стадиона начинается с входных
групп, именно на этой зоне сосредоточен основной фокус комплексной системы безопасности стадиона, центральное место которой
заслуженно занимают турникеты dormakaba,
интегрированные с билетно-кассовой системой в единый программно-аппаратный комплекс, предоставляющий санкционированный
допуск болельщиков на игру любимой команды и обеспечивающий беспрепятственную
эвакуацию в случаях чрезвычайных ситуаций.
Для решения этой непростой задачи идеаль
но подходят трехштанговые тумбовые турникеты TPB-E01, которые можно установить
на мобильные платформы, что обеспечивает
дополнительную гибкость в организации про
пускной системы. Полноростовые турникеты
с эвакуационной калиткой TTS-M03 отлично
зарекомендовали себя как решение, обеспечивающее эвакуацию с территории стадиона.
Полноростовые турникеты
с эвакуационной калиткой
TTS-M03,
обеспечивающее эвакуацию с территории стадиона.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
В СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Служебные помещения стадиона, VIP-зоны,
въезды и выезды на территорию спортивного
комплекса могут быть надежно защищены одной из самых надежных и защищенных СКУД, системой dormakaba Exos 9300. Топология системы, применяемые интерфейсы, протоколы, алгоритмы передачи и шифрования
данных исключают возможности несанкционированный доступа к служебной информации
и копирования носителей электронных пропусков. Система включает в себя как традиционное проводное решение, так и беспроводные
компоненты, которые с успехом можно использовать для оборудования внутренних цель
ностеклянных дверей, например, в VIP-зонах.
Система через OPC-сервер, протоколы BACnet,
SNMP может быть интегрирована с внешними
система в единый комплекс инженерно-технических систем безопасности.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ
Система управления эвакуационными
выходами dormakaba TMS позволяет оборудовать эвакуационные и аварийные выходы
электромеханическими и электромагнитными
запорными устройствами, обеспечивающие
с одной стороны надежное запирание дверей при ежедневной эксплуатации, c другой
стороны гарантированную разблокировку
дверей в случае эвакуации. Исполнительные
устройства, контроллеры, дверные терминалы,
блоки управления и индикации объединяются
по цифровой шине DCW (Dormakaba Connect
and Work) в единую систему. Отображение состояния и управление дверьми осуществляется в графическом интерфейсе программного
обеспечения TMS Soft.
Система управления эвакуационными выходами.
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
Внешний вид входных и внутренних дверей
оказывают большое влияние на общий облик
и интерьер стадиона. Именно поэтому специалисты компании уделяют большое внимание
комплексному оснащению дверей фурнитурой
и исполнительными механизмами. Накопленный огромный опыт инженеров компании позволяет разработать профессиональные дверные решения, удовлетворяющие как высоким
дизайнерским требованиям, так и обеспечивающим высочайший уровень безопасности
людей и объекта в целом.
В продуктовом портфеле компании присутствуют все необходимое оборудование
— дверные доводчики, электромеханические
и электромагнитные замки, электрозащелки,
моторные замки, оборудование антипаники
и дверная фурнитура. Специальные решения
на базе автоматических приводов dormakaba
ED 250 и оборудования антипаники PHA 2500
позволяют автоматизировать эвакуационные
двери, которые будут открываться автоматически в случае пожара и служить дополнительным клапаном подачи свежего воздуха, увеличивая эффективность системы автоматики
противопожарной защиты стадиона.
ДОСТУП ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Большое внимание компания уделяет решениям, позволяющим повысить удобство
и комфорт посетителей стадиона. Решения dormakaba на базе автоматических приводов
позволяет создать безбарьерную среду для
маломобильных групп населения, удачным
примеров которой можно назвать решение
«Безбарьерный санузел». В специальной слот
электроники распашного автоматического
привода ED 250 устанавливается плата, так
называемая функциональная карта, где зашита логика работы «Безбарьерного санузла»,
кнопок управления, индикаторов «Свободно/
Занято» и других исполнительных механизмов.
Таким образом именно привод без участия до
полнительных контроллеров управляет всеми
устройствами, которые используются в данном
решении.
Горизонтальные раздвижные стеклянные перегородки
dormakaba HSW.
ТРИБУНЫ
В качестве решений для таких помещений, как VIP-ложи, могут применяться раздвижные стеклянные перегородки dormakaba HSW.
Это стильная, легко обслуживаемая абсолютно
прозрачная безрамная система стеклянных стен,
имеющая встроенные функциональные элементы, обеспечивающие их легкую трансформацию
в открытое или закрытое положение.
РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Как мы уже говорили ранее, современный
стадион — это многофункциональный комплекс, на котором могут проходить различные
мероприятия, такие как выставки и семинары,
требующие мобильности в организации пространства. Здесь на помощь может прийти
уникальное решение компании dormakaba —
автоматические мобильные звукоизолирующие
стены VARIFLEX. В случае необходимости в считанные минуты по заданному сценарию стеновые панели VARIFLEX, передвигаясь по трекам,
сами изменят планировку помещения.
Уникальное решение компании dormakaba —
автоматические мобильные звукоизолирующие стены VARIFLEX.
На стадионах по всему миру можно встретить решения компании dormakaba, обеспечивающие с одной стороны высочайший уровень
безопасности объектов, а с другой высокий
уровень комфорта, позволяющий сполна на
сладится спортивным праздником. В заключении статьи хотелось бы отметить, что у экспертов компании dormakaba накоплен огромный
опыт по оснащению спортивных объектов,
которым компания готова поделиться с заказчиками строительства стадионов, архитекторами, проектными организациями и генеральными подрядчиками. Ниже приведен перечень
некоторых спортивных объектов на территории России и СНГ, на которых установлено оборудование dormakaba.
- Спортивные объекты XXII Зимних Олимпий
ских игр «Сочи — 2014», г. Сочи;
- БСА «Лужники», г. Москва, улица Лужники, 24;
- Спорткомплекс «Олимпийский», г. Москва,
Олимпийский проспект, 16, стр. 1;
- Высокогорный спортивный комплекс «Медео»,
г. Алма-Аты, Республика Казахстан;
- НСК «Олимпийский», Украина, г. Киев;
- Стадион «Донбасс Арена», Украина, г. Донецк;
- Дворец спорта им. Балуана Шолака, г. Алма
Аты, Республика Казахстан;
- Дворец спорта «Казахстан», г. Астана, Республи
ка Казахстан;
- Центральный стадион, г. Екатеринбург;
- Стадион им. Кадырова, Чеченская Республи
ка, г. Грозный;
- Футбольный стадион «Астана-Арена», г. Астана,
Республика Казахстан;
- Крытый конькобежный стадион, г. Астана,
Республика
Казахстан;
- Лыжно-биатлонный стадион, г. Алма-Аты,
Республика
Казахстан;
- Стадион «Труд», МО, г. Подольск;
- Ледовый дворец «Арена Мытищи», Москов
ская область, г. Мытищи;
- Ледовый дворец «Арена-Авангард», г. Омск;
- Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена»,
г. Казань;
- Конькобежный центр «Коломна», Москов
ская область, г. Коломна;
- Ледовый хоккейный центр «Витязь», Москов
ская область, г. Чехов.
Автор: Денис ШУБИН
Спецификатор по СКУД, отдел консалтинга и проектирования компании dormakaba
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